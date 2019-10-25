27 октября, в последний выходной октября, свой профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники. На многих предприятиях дорожников, водителей, механиков и работников СТО поздравляют в пятницу. Мы собрали открытки и поздравления в честь Дня автомобилиста.
История праздника, что подарить
В Украине День автомобилиста отмечают уже 26 лет. В 1993 году экс-президент Леонид Кучма принял указ об объединении в одну праздничную дату День автомобилиста и дорожных рабочих, чтобы представители этих профессий смогли достичь взаимопонимания между собой.
По традиции сегодня поздравляют всех, кто связан с автомобильным транспортом: работников СТО и шиномонтажа, автомехаников, дорожных рабочих и тех, кто трудится на транспортных предприятиях, а также таксистов, водителей городского транспорта и дальнобойщиков. Сейчас работа водителей актуальна и на рынке обслуживания и бизнеса: перевозки, туризм, доставка, логистика, транспортная экспедиция.
Водителям часто дарят практичные презенты: пылесосы для авто, автомобильные регистраторы или держатели телефонов, коврики, подушки, домкраты, зимнюю резину, термосы, термочашки, освежители воздуха, автомобильные магнитолы, фонарики, зарядные устройства для телефонов или флешки.
Открытки и поздравления с Днем автомобилиста
В День автомобилиста можно поздравить коллег, родных и друзей, связанных с этой профессией или того, кто работает за рулем. Помимо традиционных пожеланий: "Ни гвоздя, ни жезла", "легкой и чистой трассы", "зеленых светофоров по жизни", "ровной дороги и ясной погоды", предлагаем поздравления в прозе и стихах:
Мой друг, с днем автомобилиста тебя поздравляю! Ты на дороге просто ас, всегда держись уверенно за руль и смело объезжай любые преграды на пути. Пусть будет больше погожих дней, чтоб к мечте побыстрее домчался ты!
Пусть удача любит тебя, как автомобилист - свою ласточку. Пусть маршрут будет захватывающим, а попутчики - веселыми! Желаю ровной дороги, которая приведет навстречу мечтам и жизненным планам, минуя все невзгоды.
Пусть работа приносит радость, в коллективе - уважают, а в семье - окружают вниманием и любовью. С Днем автомобилиста!
Водителя лучшего поздравляю!
Здоровья и счастья сегодня желаю,
Удачи и радости, звонкого смеха!
В делах пожелаю любви и успеха!
В День автомобилиста желаю быть здоровым, сильным и успешным. Пусть каждое утро мотивирует идти на работу, а вечером возвращаться домой.
Автомобіліст - то професія важлива,
Подорожувати без вас неможливо.
Водіям - слава і низький уклін.
Хай справи владнаються з різних сторін.
Много важных, сложных дел -
вот водителя удел.
Мы желаем вам удачи,
чтоб решались все задачи.