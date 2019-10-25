27 октября, в последний выходной октября, свой профессиональный праздник отмечают автомобилисты и дорожники. На многих предприятиях дорожников, водителей, механиков и работников СТО поздравляют в пятницу. Мы собрали открытки и поздравления в честь Дня автомобилиста.

История праздника, что подарить

В Украине День автомобилиста отмечают уже 26 лет. В 1993 году экс-президент Леонид Кучма принял указ об объединении в одну праздничную дату День автомобилиста и дорожных рабочих, чтобы представители этих профессий смогли достичь взаимопонимания между собой.

По традиции сегодня поздравляют всех, кто связан с автомобильным транспортом: работников СТО и шиномонтажа, автомехаников, дорожных рабочих и тех, кто трудится на транспортных предприятиях, а также таксистов, водителей городского транспорта и дальнобойщиков. Сейчас работа водителей актуальна и на рынке обслуживания и бизнеса: перевозки, туризм, доставка, логистика, транспортная экспедиция.

Водителям часто дарят практичные презенты: пылесосы для авто, автомобильные регистраторы или держатели телефонов, коврики, подушки, домкраты, зимнюю резину, термосы, термочашки, освежители воздуха, автомобильные магнитолы, фонарики, зарядные устройства для телефонов или флешки.

Открытки и поздравления с Днем автомобилиста

В День автомобилиста можно поздравить коллег, родных и друзей, связанных с этой профессией или того, кто работает за рулем. Помимо традиционных пожеланий: "Ни гвоздя, ни жезла", "легкой и чистой трассы", "зеленых светофоров по жизни", "ровной дороги и ясной погоды", предлагаем поздравления в прозе и стихах:

Мой друг, с днем автомобилиста тебя поздравляю! Ты на дороге просто ас, всегда держись уверенно за руль и смело объезжай любые преграды на пути. Пусть будет больше погожих дней, чтоб к мечте побыстрее домчался ты!

Пусть удача любит тебя, как автомобилист - свою ласточку. Пусть маршрут будет захватывающим, а попутчики - веселыми! Желаю ровной дороги, которая приведет навстречу мечтам и жизненным планам, минуя все невзгоды.

Пусть работа приносит радость, в коллективе - уважают, а в семье - окружают вниманием и любовью. С Днем автомобилиста!

Водителя лучшего поздравляю!

Здоровья и счастья сегодня желаю,

Удачи и радости, звонкого смеха!

В делах пожелаю любви и успеха!

В День автомобилиста желаю быть здоровым, сильным и успешным. Пусть каждое утро мотивирует идти на работу, а вечером возвращаться домой.

Автомобіліст - то професія важлива,

Подорожувати без вас неможливо.

Водіям - слава і низький уклін.

Хай справи владнаються з різних сторін.

Много важных, сложных дел -

вот водителя удел.

Мы желаем вам удачи,

чтоб решались все задачи.