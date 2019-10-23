Депутату Евгению Шевченко из фракции Слуга народа рекомендовали не общаться с российским телевидением, когда он спрашивал у начальства фракции. Теперь депутата могут исключить из фракции. Об этом заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в комментарии журналистам, сообщает Лига.

"Был ли у нас запрет на уровне фракции с кем-то общаться или не общаться? Не был. Была ли рекомендация Евгению не общаться с этим каналом? Была. Он спрашивал, мы сказали свою позицию ,что лучше этого не делать", - рассказал Корниенко.

Корниенко рассказал, что ему дважды звонили с этого канала, но он отказался, поскольку не общается с российским государственным телевидением.

"В понедельник будем решать, что дальше организационно делать", - сказал Корниенко.

Он также добавил, что лишить мандата Шевченко не могут.

"Лишить мандата депутата мы не можем. Можно исключить из фракции", - сказал Корниенко.

Ранее "Страна" сообщала, что "Слуги народа" обрушились на однопартийца за выступление на росТВ. После этого Шевченко ответил на обвинения со стороны коллег и посоветовал им "идти в БПП".

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