В "Слуге народа" на днях разразился скандал - часть депутатов провалила одобрение в Комитете законопроекта о принципах оценки недвижимости.

Этот проект считается антикоррупционным и проталкивался руководством "Слуги народа". Он выводит из схемы оценки жилья посредников - частные онлайн-площадки, которые берут с оценщиков 1800 гривен за каждое обращение в реестр.

В итоге эти суммы ложатся на покупателей квартир.

Однако 12 нардепов провалили одобрение законопроекта в Комитете по финансам, налоговой и таможенной политике.

Это Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко и Евгений Петруняк и Андрей Холодов.

Это вызвало скандал во фракции "Слуги народа". В которой впервые отчетливо проявился раскол на тех, кто ориентирован в сторону западных структур и их оппонентов, которых уже обвинили в работе на Игоря Коломойского, получении взяток за не голосование за законопроект и предложили пройти проверку на полиграфе. Которая началась вчера с Александра Дубинского.

Раскол в "Слуге народа" по поводу этого скандала мы уже анализировали в материале Зачем фракция президента хочет проверить своих депутатов на детекторе лжи.

Чтобы понять масштабы этого раскола, мы разобрались, каких депутатов партии власти можно более-менее уверенно отнести к "группе Коломойского".

Отметим, что выделили только 4 наиболее медийно-активных персонажа. По разным подсчетам, людей Коломойского во фракции насчитывается около 20-30.

Александр Ткаченко

Александр Ткаченко - бывший генеральный директор телеканала "1+1", который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому. Прошел в Раду в списке партии "Слуга народа", где был девятым номером. Может стать главой Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Слухи об этом ходят с лета, когда глава Администрации президента Андрей Богдан попросил правительство сместить Кличко с этой должности. А недавно рассмотрение кандидатуры Ткаченко подтвердил и Владимир Зеленский.

Ткаченко считают человеком Коломойского. Считается, что именно олигарх, а также близкий к нему Богдан, лоббирует назначение Ткаченко на пост главы КГГА, чтобы "сесть на потоки" в многомиллиардном бюджете столицы.

Эксперты говорили, что Зеленский отдает Коломойскому Киев взамен на поддержку своих решений в Раде, учитывая то, что олигарх имеет влияние на несколько десятков депутатов в парламенте, а Зеленскому нужны голоса по Донбассу и земле.

Правда, решение о назначении уже тянется довольно долго (Ткаченко подал декларацию как кандидата на должность главы КГГА уже несколько назад). Видимо Зеленский не уверен, что назначение на Киев столь тесно связанной с олигархом кандидатуры будет положительно воспринято общественностью.

Александр Дубинский

Александр Дубинский - известный журналист, ставший депутатом от "Слуги народа". На мажоритарном округе в Киевской области он обошел соратника Петра Порошенко Игоря Кононенко, которого называли "смотрящим за энергорынком".

С 2010 года работал креативным продюсером и редактором на канале Коломойского. С 2014-го был телеведущим программы расследований "Гроші" на 1+1.

В интервью "Стране" Дубинский заяил, что не брал деньги Коломойского, несмотря на работу на его канале. "Я, Ткаченко, Василевская-Смаглюк, Суркис – акционеры "1+1". Так чьи это деньги? Мы самостоятельные люди", - сказал нардеп.

Вместе с тем, Дубинского причисляют к подгруппе Коломойского в "Слуге народа". В частности, именно этим объясняется его постоянные наезды на правительство Гончарука, с которым воюет и Игорь Коломойский.

Многим запомнилось заявление Дубинского о том, что "Слугу народа" стоит переименовать в "Слугу МВФ". Оно прозвучало после того, как руководство "Слуги народа" зарубило инициативу о создании следственной комиссии против Валерии Гонтаревой - врага Коломойского.

Также Дубинский был главным фронтменом информационной кампании против губернатора Киевской области Михаила Бно-Айрияна, которого, как считается, "сбивал" Коломойский.

Впрочем, сам Дубинский политическую связь с олигархом отрицает. В комментарии "Стране" он заявил, что слухи об этом распускают "соросята" - ориентированная на Запад часть Зе-команды и связанные с ними "грантоеды".

Также он отрицает, что собирается выходить из "Слуги народа" и создавать свою партию. Опять же заявляя, что эти слухи распускают его враги.

Ольга Василевская-Смаглюк

Ольга Василевская-Смаглюк в "Слугу народа" также пришла из 1+1, где она работала специальным корреспондентом канала. В Раду попала, победив, как и Дубинский, на мажоритарке.

В Верховной Раде входит в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Где уже успела засветиться в коррупционном скандале. Ее, наряду с другими депутатами, свои же коллеги по фракции обвиняют в том, что она взяла денег за не голосование за законопроект по оценке недвижимости.

Сама Василевская-Смаглюк свою причастность к коррупции отрицает и намерена пройти тест на полиграфе.

Но свое самое яркое действие в качестве нардепа она совершила не на ниве налогов и финансов, а на привычной ей медийной стезе.

Так, она стала инициатором создания печально известной Временной следственной комиссии по покупке телеканалов 112, NewsOne и ZiK, которые принадлежат нардепу от "Оппозиционной платформы" Тарасу Козаку (близкого соратника Виктора Медведчука).

Это укладывается в стратегию власти закрыть эти каналы или же сменить им собственника.

При этом, в медийной и политической среде распространено мнение, что главным застрельщиком атаки против телеканалов является Игорь Коломойский и глава Офиса президента Андрей Богдан.

Андрей Герус

Андрей Герус - глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Ранее был экспертом по энергетике, руководил компанией Concorde Capital и был членом Нацкомиссии по энергетике и комуслугам с 2014 по 2015 год.

Геруса подозревают в лоббировании интересов Коломойского в энергетической сфере.

Так, эксперты заявляли, что поправка Геруса к закону о рынке электроэнергии позволила предприятиям Игоря Коломойского начать импорт электроэнергии из России. Герус убедил депутатов, что поправка позволит демонополизировать рынок и снизить тарифы на электричество для потребителей.

Детальнее о раскладах внутри "Слуги народа" - читайте в нашем материале Контрабандисты против коломойских, коломойские против соросят. Кто с кем и зачем воюет внутри "Слуги народа".