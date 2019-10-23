Детектор лжи не выявляет ложь, он лишь фиксирует физиологические параметры организма испытуемого, которые потом будут расшифрованы и интерпретированы оператором. И эта самая вольная интерпретация и будет ответом на вопрос взяточник ли человек или нет. Об этом в Facebook написал нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" и экс-замгенпрокурора Ренат Кузьмин, комментируя идею проверки нардепов от "Слуги народа" на предмет возможного взяточничества.

В своем обращении к фракции "Слуга народа" "в связи с проведением полиграф-шоу", он попросил "Слуг народа" "не противиться требованию президента" и пройти исследование на полиграфе в связи с подозрением в получении взяток за голосование в Раде. "После того, как вы своими турбоголосованиями назначили на ключевые государственные посты дебилов и случайных прохожих, вы просто обязаны поучаствовать еще и в этом. Ничего подобного очарованные вами избиратели точно не видели, если, правда, не считать, шоу с анализами мочи на стадионе…", - считает Кузьмин.

"Напомню вам, специалистам во всех отраслях права, что полиграф не выявляет ложь, он лишь фиксирует физиологические параметры организма испытуемого, которые потом будут расшифрованы и интерпретированы оператором. И вот эта самая вольная интерпретация и будет ответом на вопрос, взяточники вы или нет. Учитывая, что министрами в стране работают назначенные вами же дебилы, нетрудно представить себе дебила в роли оператора полиграфа и обоснованность его "приговора". Или представить себе умного оператора, который напишет в выводах все, что потребует от него инициатор проверки…", - пишет нардеп.

Он напоминает "всезнайкам и всеумейкам", что "Национальная академия наук США еще в 2003 году в отчете "Полиграф и выявление лжи" констатировала, что большинство исследований с применением полиграфа, цитирую: "ненадежны, ненаучны и предвзяты" и дают результат ничем не лучше, чем случайное угадывание. "А после решения Верховного суда США по этому вопросу подавляющее большинство американских штатов запретили использовать данные полиграфа в качестве доказательств", - сообщает Кузьмин.

Нардеп добавляет, что "нардепы сами с 1го января 2020 года лишили себя депутатской неприкосновенности от необоснованного уголовного преследования, проголосовав в турборежиме за соответствующий законопроект". "Теперь с нового года любого из вас можно будет задержать и арестовать без согласия Рады просто по доносу стукачей, точнее "викривачей" коррупции, закон про которых вы же сами в турборежиме и приняли… Кстати, СМИ утверждают, что НАБУ уже зарегистрировало уголовное производство по факту вашего взяточничества при голосовании в Раде", - пишет оппозиционный политик.

"В общем, уважаемые, "Слуги народа", не отказывайте нам, в смысле, народу, в удовольствии лицезреть ваше новое полиграф-шоу на всех украинских телеканалах, включая и те, которые вы намереваетесь закрыть, приняв соответствующие законы в привычном уже турборежиме. Идите на полиграф…", - резюмировал Кузьмин.

Фото: facebook.com/RRKuzmin

Напомним, что САП уже расследует дело против 11 нардепов СН, которых подозревают во взяточничестве.

Речь идет о скандале с провалом на Комитете голосования за один из законопроектов. Большая часть депутатов от "Слуги народа" (12 человек во главе с нардепом Александром Дубинским, отчего их уже прозвали "11 друзей Дубинского"), которые вошли в этот комитет, не проголосовали за него. Хотя его и проталкивало руководство комитета и фракции.

В "Слуге народа" обвинили этих депутатов, что они взяли деньги за не голосование. Те свою вину отрицают и заявляют о готовности в прямом эфире ответить на вопросы на детекторе лжи.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский лично попросил проверить подозреваемых в коррупции нардепов от "Слуги народа" на полиграфе.

Также мы сообщали, что Дубинский будет проходить полиграф вместе с Арахамией и обещает прямой эфир.

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