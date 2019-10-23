В среду, 23 октября, в Соломенском районе Киева 12-летняя девочка выпала из окна школы №173, сейчас она находится в больнице. Об этом в Facebook сообщает "Информатор Киев".

Инцидент произошел утром. Школа расположена в задании по адресу: проспект Отрадный, 20. Ученица 7 класса выпала из окна на четвертом этаже. В результате она выжила, ее госпитализировали в Охматдет, сейчас медики оказывают ей необходимую помощь.

На месте происшествия работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Занятия в школе не отменили, дети продолжают посещать уроки. Многие школьники находятся во дворе. Место, куда упала девочка, накрыли картонкой, чтобы ученики не видели следы крови на асфальте.

По предварительным данным, ученица 12-летняя ученица одного из 7 классов школы разбежалась и выпрыгнула из окна самостоятельно. Об этом говорят другие школьники. Так, ученица параллельного класса написала о том, что пострадавшая сделала это самостоятельно в одном из киевских Telegram-каналов. В том, соответствует ли эта информация действительности, разбираются правоохранители.

Видео: Facebook/ Информатор Киев

Напомним, в Чернигове годовалый ребенок выпал из окна девятого этажа и погиб на месте.

Также мы писали, что в Киеве пожилая женщина выпала из окна четвертого этажа пока ее дочь спала в соседней комнате.