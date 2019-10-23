В Киеве будут судить 24-летнего россиянина за нападение на украинского музыканта Dzidzio. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

Уточняется, что Киевская местная прокуратура № 7 направила в суд обвинительный акт против 24-летнего гражданина Российской Федерации, который нанес телесные повреждения артисту Dzidzio из хулиганских побуждений.

Дело будет рассмотрено по существу в Подольском районном суде столицы. Подсудимому за совершенное преступление грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Также уточняется, что устанавливается место нахождения другихт участников нападения.

Напомним, нападение Dzidzio было совершено 28 декабря 2018 года. Конфликт произошел у офисного помещения на улице Викентия Хвойки на Подоле. Злоумышленники нанесли телесные повреждения потерпевшему и скрылись с места происшествия на двух автомобилях. Личности хулиганов удалось установить - нападавшие оказались иностранцами. Вскоре правоохранители задержали одного из них.

Ранее "Страна" писала о том, что Dzidzio отменил концерты после избиения.

Также мы сообщали, что Dzidzio вышел из больницы, где пролежал месяц после избиения.