22 октября, в Киеве на ступенях бара ProRock от взрыва гранаты погиб бывший морской пехотинец, гвардеец батальона "Донбасс" Виктор Дегтярев с позывным "Сэнсэй".

Это кадровый военный, морской пехотинец, специалист по боевым искусствам (откуда и позывной). Во время боев за Иловайск стал инвалидом.

"Страна" собрала всю информацию об атошнике, который был человеком непростым вряд ли мог случайно уронить гранату на улице.

Зачем в ресторане граната?

На первый взгляд взрыв гранаты произошел случайно – якобы Виктор Дегтярев и охранник офиса сидели на ступенях, и бывший боец Донбасса при показе гранаты привел ее в действие.

С какой целью ветеран принес к бару, в котором было много посетителей, гранату - сейчас выясняют правоохранительные органы. Впрочем, даже эта как бы "случайная" версия вызывает много вопросов.

Виктор Дегтярев был основателем охранного агентства "Купол", названного так явно в память одноименного подразделения в составе батальона "Донбасс". Именно подразделение "Купол", сформированное из бывших десантников и морпехов, первые приняли на себя атаки сепаратистов в Иловайске.

К слову, офис охранного агентства "Купол", как раз находился по соседству с баром, на ступенях которого произошел взрыв. То есть, Виктор Дегтярев мог кого-то поджидать перед офисом. С гранатой в руках.

"Случайный" взрыв гранаты в руках опытного бойца "Сенсея" - это первый вопрос.

Еще в советское время Виктор Дегтярев служил в Советской армии, дослужился до майора и прекрасно обращался и знал любые виды оружия, в том числе и гранаты. На вопрос, зачем "Сенсею" было необходимо носить с собой гранату, может ответить предыстория взаимоотношений "Сенсея" с бывшим командиром батальона "Донбасс" Семеном Семенченко.

Конфликт с Семенченко

По словам одного из бывших бойцов батальона, с которым удалось пообщаться "Стране", Виктор Дегтярев конфликтовал с Семеном Семенченко, причем их вражда началась еще в Иловайске.

На правах анонимности боец батальона А. рассказал, что одной из первых причин недоверия "Сенсея" к Семену Семенченко была загадочная смерть в Иловайске 10 августа 2014 года одного из командиров "Донбасса" - подполковника Юрия Литвинского с позывным Монгол.

"Сенсей подозревал, что Монгола могли убить по приказу Семена Семенченко, его приближенные бойцы. Он об этом не раз говорил, что Гришин хотел убрать Монгола из-за того, что Монгол не признавал его авторитета и знал, что Семенченко никогда не служил в армии и уж тем более не был офицером" - рассказал боец "Донбасса".

Впрочем, официальная версия гибели Юрия Литвинского – "Монгола", совершенно другая. Монгол во главе группы бойцов батальона попытался разминировать мост, ведущий в Иловайск. И попал под пулеметный обстрел сепаратистов.

"Сенсей на похоронах Монгола открыто сказал, что смерть Монгола на совести Семенченко, типа Семен подставил Монгола под пули. Впоследствии он высказывал версию и о том, что Монгола могли даже застрелить кто-то из приближенных Семена в спину" - рассказал еще один бывший боец батальона. По словам знавших Виктора Дегтярева, его высказывания явно не нравились Семену Семенченко – дело, якобы, дошло до встречи "Сенсея" и представителями Гришина – Семенченко. "Люди Гришина пришли на встречу с оружием и хотели застрелить "Сенсея". Но у Дегтярева была в кармане граната, и он пообещал всех взорвать. Так ушел невредимый", - добавляет сослуживец Виктора Дегтярева.

То есть видимо ходить на "трудные переговоры" с гранатой в кармане, стало привычкой у "Сенсея".

К слову, напряженные отношения у "Сенсея" - Виктора Дегтярева были еще с несколькими сослуживцами из "Донбасса".

Источники "Страны" среди бывших бойцов батальона говорят о том, что одной из причин конфликта были "трофеи" - отжатые у гражданского населения автомобили и оружейные склады сепаратистов.

"Первые конфликты в батальоне "Донбасс" начались вовсе не из-за каких-то личных ссор. В 2014 году батальон отжал на Донбассе десятки машин – просто брошенных, или у местных, которых подозревали в сепаратизме. Львиную долю машин забирали Семенченко и его прихлебатели и отправляли их куда-то в тыл. В батальоне оставался "непотриб" - всякие развалюхи, на которых и передвигался "Донбасс".

Помимо этого в Лисичанске в 2014-м батальон захватил на местном стекольном заводе огромную партию оружия, на которую потом наложил руку Семенченко. Есть информация, что большую часть оружия Семен продал, в том числе Правому Сектору – они это кстати, подтвердили.

Также захватили целый арсенал в Попасной (в штурме которой принимал участие "Сенсей" - Ред.) – это оружие также было продано при личном участии Семена. Кому ушло оружие, никто не знает.

Помимо этого многие подозревали, что Семен присваивал деньги, которые поступали на счета батальона со всего мира. О фирме "Купол" - многие из "Донбасса" слышали, что Семен давал деньги на фирму. Когда зашла речь о возвращении денег, Сенсей – Дегятрев сказал, что Семенченко должен ветеранам батальона как "земля колхозам". И обвинил Семенченко и еще несколько его приближенных в мародерстве, мол, те деньги, которые он давал на фирму, принадлежат всем ветеранам "Донбасса", - рассказал бывший боец батальона "Донбасс" Д.

Потерял пальцы в Иловайске





По данным "Страны", Дегтярев в последнее время испытывал серьезные трудности с деньгами. Ему пришлось сьехать с квартиры,которую он арендовал в Киеве, потому что знакомые решили ее продать. Поэтому Дегтярев поселился с тремя детьми и женой в офисе своей организации "Купол", занимающейся, кроме прочего, сбором средств для помощи участникам АТО.

Отсюда источники "Страны" в полиции выводят еще одну версию гибели атошника. Не исключено, что ночной шум из бара мешал семье Дегтярева, и он вышел разобраться, при этом прихватив с собой гранату.

При разговоре с охранником бара могла произойти случайная детонация боеприпаса, от которой сам отставник и охранник погибли. Еще одну девушку-прохожую легко ранило. Ее сегодня по некоторым данным уже выписали из больницы.

Личность самого Виктора Дегтярева известна среди участников и ветеранов АТО как поборника их интересов. Он и сам был инвалидом: при выходе из Иловайска потерял несколько пальцев и был комиссован. Долгое время не мог оформить инвалидность из-за бюрократической волокиты, о чем свидетельствует фото на его странице в Facebook с инвалидным удостоверением и кукишем, который он сумел свернуть оставшимися пальцами на руке.

Дегтярев был довольно критично настроен к властям из-за невнимания к ветеранам и особенно АТО-шникам с увечьями. В одном из своих интервью прессе заявлял: "мы вернулись после АТО и не имеем ничего: не дали ни обещанного земельного участка, ни работы, ни пристойных соцвыплат".

"Сенсей" говорил, что не общается со своим братом из-за разногласий в политике, и обещал "пристрелить" своих племянников, которые служат в российской армии. "Если Россия с Украиной помирятся, то и мы помиримся. Я сказал своим племянникам, которые служат в ульяновском ВДВ, что если я их здесь увижу - пристрелю. Пусть пишут рапорта и уходят со службы", - говорил Дегтярев.

Виктор Дегтярев. Биографическая справка

Виктор Дегтярев родился 24 сентября 1966 года в Якутске (Россия) в семье военных (отец - военный врач, мать - военный метеоролог). В 1984-1986 гг служил в 810 отдельной бригаде морской пехоты Краснознаменного Черноморского флота ВМФ СССР (в/ч 13140, г. Севастополь). После службы в армии окончил Николаевский государственный пединститут имени Белинского (специальность “допризывная и физическая подготовка”).

С 1992 года по 1994 год работал инструктором-методистом по спорту в общественной организации “Память” (г. Цюрупинск, Херсонская обл.). В 1994-1998 гг. был старшим инструктором по спорту в АП “Цюрупинский Агроснаб”. В 1998 году возглавил Херсонскую областную федерацию УШУ/ГУНФУ. В 2002 году переехал с семьей в Киев. С 2003 года тренер по восточным единоборствам при Федерации УШУ/ГУНФУ Украины.

До начала АТО Дегтярев был членом "Союза морской пехоты" Украины. Он воевал в Африке и до войны на Донбассе был тренером боевых искусств. Также увлекался йогой. В 2013-2014 гг. был активным участником Майдана. С начала боевых действий на востоке Украины - майор Национальной Гвардии. В составе добровольческого батальона “Донбасс” Дегтярев создал и возглавил отдельную группу специального назначения “Купол”, с которой с июня 2014 года принимал участие в АТО на Востоке Украины. Участвовал в штурме Попасной и был в Иловайском котле. После ранения, которое получил 10 августа 2014 года под Иловайском, некоторое время был советником заместителя Министра обороны-руководителя аппарата Петра Мехеда. В 2015 году был помощником-консультантом депутата Киевсовета Владимира Левина из фракции "Солидарность".