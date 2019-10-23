Руководители фракции "Слуга Народа" начали переговоры с несколькими государственными ведомствами для организации массового проведения проверки на полиграфе нардепов-членов финансового комитета Рады.

Об этом "УП" рассказал председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия. По его словам, местами для этого могут стать СБУ, Минобороны, а также Главное управление разведки (ГУР).

"Мы сейчас ведем переговоры с несколькими известными ведомствами, имеющими опытных полиграфологов, в частности это Служба безопасности Украины, Министерство обороны, Главное управление разведки. Мы хотим найти законный путь, как это можно сделать правильно. Людей много и процедура полиграф-тестирования довольно длительная. Чтобы не затягивать это на далекие годы, надо сделать это массово. Завтра (в четверг - Ред.) соберемся на собрание и решим как это логистически сделать. Но все, практически все члены комитета, сейчас в этом вопросе дают добровольное согласие на прохождение полиграфа и они говорят, что они готовы проходить", - сказал он.

По словам Арахамия, речь идет о всех депутатах "Слуги Народа" из комитета по финансам, налоговой и таможенной политики. Он подчеркнул, что фракции нечего скрывать и он лично был инициатором процедуры проверки на полиграфе.

"Я говорю, у нас есть слова одних, слова других. Проверить их мы не имеем возможности. То есть (полиграф - Ред.) Единственный сейчас выход и инструмент, нормальный с очень высокой вероятностью - 95-98% вероятности", - сообщил председатель фракции "Слуга Народа".

Арахамия сказал, что пройдет полиграф в среду, однако готов еще раз со всеми другими, если этого будет недостаточно. Также он рассказал, что обсуждал сложившуюся ситуацию с президентом Владимиром Зеленским.

"Он (Владимир Зеленский - Ред.) у меня спрашивал, какое сейчас настроение во фракции по этому вопросу. Я ему сказал, что все практически настаивают на том, чтобы проходить полиграф и давайте с этого сделаем какую-то юридическую процедуру", - рассказал председатель фракции.

Арахамия также сказал, что разделяет позицию президента, что в случае неудовлетворительных результатов прохождения полиграфа, того или иного нардепа исключат из фракции.

В комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики парламента сейчас 32 народных депутата, из которых 20 от фракции "Слуга Народа".

Как сообщала "Страна", президент Владимир Зеленский заявил, что все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов должны пройти проверку на детекторе лжи. Эта ситуация возникла связи со скандалом с возможным получением ими взяток за одобрение одного из законопроектов.

Напомним, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский анонсировал прямой эфир с прохождения им детектора лжи.

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