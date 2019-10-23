Во вторник, 22 октября, в селе Кольчино в Закарпатской области квадроцикл въехал в людей, которые стояли на автобусной остановке. Пострадали две местные жительницы. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Закарпатской области.

Инцидент произошел около 16:41. 27-летний житель Мукачево за рулем квадроцикла наехал на двух женщин на автобусной остановке. Пострадавшим 37 и 60 лет, обе - жительницы села Клочки Мукачевского района.

По предварительным данным, водитель квадроцикла выполнял маневр обгона автобуса, который на тот момент разворачивался и находился на середине проезжей части. В результате - не учтя дорожной обстановки водитель квадроцикла травмировал женщин-пешеходов, которые стояли на обочине. Женщины госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Фото: zk.npu.gov.ua

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