Организатор концертов "Квартала 95" вслед за Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам Донбасса
Замглавы фракции "Слуга народа", занимавшийся ранее организацией концертов комедийной студии Квартал 95, Максим Ткаченко стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщается на странице "Команды Максима Ткаченко" в Facebook.
"Для меня большая ответственность стать советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Планов множество. Впереди - много продуктивной работы", - отмечает депутат, который является первым заместителем главы комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Фото: facebook.com
Уроженец Луганска, координатор "Зе Команды" в Луганской области Максим Ткаченко был 25-м номером в избирательном списке "Слуги народа" на выборах 2019 года. До прихода в политику продюсер, генеральный директор компании "Квартал-Концерт" и Летний театр "Морвокзал", концертный директор известных звезд украинского шоу-бизнеса, продюсер украинской группы "Без Обмежень", а также продюсер шоу "Dinner Show Hotel Freedom".
Напомним, что шоумен Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса.
Также читайте о том, что Сивохо и нардепы надели каски и поехали заседать на Донбасс на 5 дней.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.