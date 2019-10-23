В Шевченковском районном суде Киева избрали меру пресечения бывшему заместителю министра экономики в правительстве Владимира Гройсмана Юрию Бровченко. Об этом сообщает медиа-проект "Ґраты" на своей странице в соцсети.

Уточняется, что Бровченко арестовали с альтернативой выхода под залог в размере 3,4 млн гривен. Адвокат Бровченко Сергей Стретович сзаявил, что будет обжаловать меру пресечения.

Фото: facebook.com

Напомним, что Юрий Бровченко был задержан накануне в аэропорту "Борисполь" по подозрению в госизмене. Ему инкриминируют подписание заведомо убыточного контракта с иностранной компанией на поставку промышленной линии по производству крупнокалиберных артиллерийских снарядов на ГАХК "Артем" на общую сумму более 16,5 млн долларов.

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