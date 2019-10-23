Сегодня утром пгт. Коцюбинское похитили 3-месячного ребенка. Девушка назвалась волонтером и приехала якобы для того, чтобы помочь малоимущей семье. Они пошли с матерью ребенка и с ребенком на почту. Мать оставила ребенка похитительнице и зашла в здание, когда вышла женщины с малышом не оказалось. Об этом сообщает полиция.

Приметы женщины: около 25, с черными волосами, в очках, была одета в жилетку синего цвета и джинсы, приехала на серебристом Lanos. Сейчас злоумышленницу разыскивает полиция, в регионе введен план "Перехват".

Ребенок был одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязанную шапку. Адрес места похищения: Доковская 5б, пгт Коцюбинское.

Если вам стала известна информация о возможном местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщать по телефону 102.

Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

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