В Киеве на рынке "Троещина" сотрудники киевской ГМС задержали 17 мигрантов. Об этом передает пресс-служба центрального межрегионального управления ГМС в г.Киеве и Киевской области.

Во вторник, 22 октября, в ходе совместной операции в г. Киеве на одном из рынков в Деснянском районе задержали 17 иностранных граждан, которые находились на нелегальном положении на территории Украины.

"Неурегулированными мигрантами оказались граждане Афганистана, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Грузии, Китая, Армении и Бангладеш. Иностранцы проживали на территории Украины без необходимых документов. Кто-то вообще незаконно попал на территорию нашей страны, в других истек срок пребывания в Украине", - сообщили в ГМС.

По данным правоохранителей, нарушителей миграционного законодательства привлечены к административной ответственности по ст. 203 КУоАП "Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины". В отношении 11 человек было принято решение о принудительной депортации лиц в страну-происхождения, двое иностранцев получили сокращение сроков временного пребывания в Украине.

Фото: facebook.com/cmudmsu

Как сообщала "Страна", в Европе готовятся к новой волне миграционного кризиса. Вывод о предстоящем массовом наплыве беженцев министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер сделал в связи с возросшим числом соискателей убежища в Греции, по его данным, количество мигрантов может превысить показатели 2015 года.

При этом в Чехии не только вдвое увеличили квоту для приема работников из Украины, но и пересмотрели программы по набору иностранных работников: теперь их будут приглашать на должности высококвалифицированных специалистов и научных сотрудников.