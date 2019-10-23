Два народных депутата из одиннадцати обратились к правоохранителям и заявили о готовности свидетельствовать по делу о возможном совершении ими коррупционного преступления по делу о 30 тысяч долларов взятки. Об этом сообщил информированный источник УП.

"Двое из одиннадцати обратились и заверили, что готовы давать показания", - сказал источник.

Напомним, что САП уже расследует дело против 11 нардепов СН, которых подозревают во взяточничестве.

Речь идет о скандале с провалом на Комитете голосования за один из законопроектов. Большая часть депутатов от "Слуги народа" (12 человек во главе с нардепом Александром Дубинским, отчего их уже прозвали "11 друзей Дубинского"), которые вошли в этот комитет, не проголосовали за него. Хотя его и проталкивало руководство комитета и фракции.

В "Слуге народа" обвинили этих депутатов, что они взяли деньги за не голосование. Те свою вину отрицают и заявляют о готовности в прямом эфире ответить на вопросы на детекторе лжи.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский лично попросил проверить подозреваемых в коррупции нардепов от "Слуги народа" на полиграфе.

Также мы сообщали, что Дубинский будет проходить полиграф вместе с Арахамией и обещает прямой эфир.

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