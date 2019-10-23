Синоптик Наталья Диденко рассказала, что четверг в Украине будет очень туманным. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Они постепенно расширяются, держатся все дольше в течение дня и, соответственно, постепенно погружают нас в позднюю осень" - написала синоптик.

Она добавила, что температура воздуха +15...+20 градусов, на Западе до +24 градусов. Осадки маловероятны. В Киеве 24-го октября без осадков, туман, +16...+19 градусов. По словам синоптика, похолодание начнется с понедельника, с 28-го октября.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Ранее "Страна" сообщила, что Туман ограничил работу шести морпортов Украины.

Также мы рассказывали, что аэропорт Львова утром не смог принять два рейса из-за густого тумана.