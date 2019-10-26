В ночь с 26 на 27 октября Украина переходит на зимнее время. Из-за перевода часов в это воскресенье можно будет поспать на час дольше. Рассказываем, когда, как и зачем переводят часы, какая световая разница между Донецком и Киевом, а также, как узнать точное время бесплатно с помощью телефона.

Зимнее время в Украине

Каждую осень украинцы переводят стрелки часов на час назад, а весной - вперед. Постановление о переходе на зимнее время в 2019 году подписали в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства и обнародовали в сентябре

Смена времени в зависимости от сезона в Украине регулируется постановлением Кабмина от 1996 года. В 2011 годы в парламенте проголосовали за отмену зимнего времени, чтобы остаться в зимнем, но это вызвало протесты на Западной Украине, ведь фактически световой день там начинается позже, чем на востоке и в Киеве, а значит утром детям пришлось бы ходить в школу по темноте.

Несмотря на то, что Украина находится в одном часовом поясе, из-за значительной протяженности протяженности световая разница между востоком и западом составляет около часа. То есть в Донецке солнце всходит примерно на полчаса раньше, чем в Киеве и на час раньше, чем в Карпатах.

Например, сегодня, 26 октября, солнце взошло в Донецке в 07:04, в Харькове - в 07:14, в Днепре - в 07:16, в Полтаве - в 07:20, в Одессе - в 07:29, в Киеве в 07:38, в Житомире - в в7:45, во Львове - в 08:02, в Ужгороде - в 08:07.

В Луганске и Донецке, а также неподконтрольной части Донбасса, придерживаются московского времени. В России часы больше не переводят, поэтому, если летнее время совпадает с киевским, то после 27 октября, разница составит час. То есть, если в Киеве будет 8 утра, то в Донецке, Луганске, Крыму и Москве - уже 9 утра.

Как правильно переходить на зимнее время

На зимнее время 27 октября Украина перейдет в 4 утра. В этот момент вместо 04:00 на циферблатах вновь высветится 03:00, а значит в эту ночь можно будет спать на час дольше.

На компьютерах, смартфонах и других гаджетах, часы переведутся автоматически. Время нужно подвести на механических, некоторых электронных часах, а также на кнопочных телефонах - то есть на всех подобных устройствах без доступа к интернету. Это удобнее сделать перед сном - в субботу 26 октября.

Утром, чтобы убедиться, что вы живете уже по актуальному зимнему времени, можно просто прописать в поисковой строке браузера "точное время". Также такая услуга есть у мобильных операторов, она бесплатная и не требует денег на счету.

Лайф: *160# "кнопка вызова" - и вы получите информацию о точном времени, дате и дне недели.

Киевстар: *160# "кнопка вызова" - и вы получите сообщение с необходимой информацией.

Водафон: *160# "кнопка вызова" - точную дату пришлют в сообщении.

До того, как мобильные операторы ввели услугу "точное время", каждый год, в день перехода на зимнее или летнее время, в колл-центры обращались более тысячи абонентов, чтобы узнать, который час.

Зачем переводят время

Считается, что перевод на час назад зимой поможет сэкономить электроэнергию, ведь, когда утром основная часть населения просыпается на работу, уже светло. Это касается стран, которые находятся между 30 и 60 градусом северной широты, то есть и для Украины. Впрочем критики заявляют, что можно говорить всего об 1-3% экономии за счет перевода стрелок.

Как перевод часов влияет на здоровье

Считается, что к рассинхронизации привычного ритма, здоровый организм адаптируется за 3-7 дней. Но у людей, подверженных сердечно-сосудистым заболеваниям, это может занять до 10-14 дней. Из-за смены часов может наблюдаться небольшая утомляемость, раздражительность, снижение работоспособности. Чтобы облегчить адаптацию нужно в ближайшую неделю-две соблюдать щадящий режим и график сна. Желательно пить больше воды и травяных чаев, отказаться от жирной, консервированной пищи, алкоголя, избегать интенсивных физических нагрузок, ложиться спать до 23:00, чаще гулять на свежем воздухе.

В каких еще странах есть зимнее и летнее время

Почти 70 стран мира, как и Украина, дважды в год переводят часы. Большинство стран Европы, переводят стрелки. Правда, там раздумывают над тем, чтобы остановиться. В ЕС даже провели специальный консультативный референдум, на котором 80% явившихся проголосовали за то, чтобы остаться в летнем времени. Общий референдум проводили для того, чтобы решение о времени приняли все страны, дабы не дробить Европу на лоскутки разных часовых поясов.

Из постсоветских стран на летнее и зимнее время переходят только в Украине и Молдове. В США - в большинстве, но не во всех штатах.