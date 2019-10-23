Президент Владимир Зеленский считает, что все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов должны пройти проверку на детекторе лжи в связи со скандалом с возможным получением взяток "слугами народа". Об этом сказано в сообщении Зеленского в его Facebook.

"Считаю, что все члены Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи. Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы", - написал он.

По его словам, честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и дать ответы – какими бы горькими они были. "Я в курсе всех событий, держу руку на пульсе. И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины", - отметил президент.

По словам Зеленского, также должен пройти полиграф и депутат, который вел сомнительную переписку относительно "решения вопросов" ("Страна" зафиксировала, как нардеп от "Слуги народа" Вячеслав Медяник на заседании Рады обсуждал в телефонной переписке, как решить вопрос с прокурорами – Ред.).

Фото: facebook.com

Президент заверил, что если подозрения оправдаются - то с такими депутатами попрощаются.

Напомним, что САП уже расследует дело против "11 друзей Дубинского", которых "слуги народа" обвинили в коррупции.

18 октября разгорелся скандал в "Слуге народа" из-за отказа нардепов поддержать проект закона №2047 об отмене так называемых "площадок нардепа Яценко" – электронных площадок-посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества.

Площадки-посредники не осуществляют оценочной деятельности, они просто пересылают данные и получают за это с каждой операции оценки от 500 до 1800 гривен. В августе 2018 года "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщали, что только за первый месяц работы фирмы, близкие к нардепу из "Возрождения" Антона Яценко, "выкачали" 23 млн на схемах посредничества.

Подозревали, что часть депутатов СН отказались поддержать законопроект из-за того, что им предложили определенное "вознаграждение" за блокирование процесса уничтожения площадок.

Сейчас 19 народных депутатов от "Слуги народа" (шесть уже отозвали свои подписи) зарегистрировали альтернативный законопроект №2047-1, который закрепляет монополию электронных площадок, расширение их функционирования.

Также "Страна" разбиралась, зачем фракция президента хочет проверить своих депутатов на детекторе лжи.

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