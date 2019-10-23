Шахтеры со всей Украины 29 октября собрались начать акцию протеста в Киеве. Их требование - погасить долги по зарплате на 47 миллионов долларов. Об этом сообщил в среду, 23 октября, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"29 октября шахтеры из всех регионов Украины приедут в Киев на акцию протеста... Главное требование протестующих - выделение 1 млрд гривен (около $40 млн) на выплату задолженности по зарплате, сумма которой по состоянию на 21 октября уже составляет 1,172 млрд гривен (почти $47 млн)", - написал он.

Волынец сказал, что горняки намерены пикетировать Верховную Раду, которая должна окончательно внести изменения в госбюджет 2019 года, выделив средства для погашения долгов шахтерам. Соответствующий документ ранее депутаты приняли в первом чтении.

"Шахтерские коллективы настроены решительно и готовы оставаться в Киеве до тех пор, пока не будет принято решение о выделении средств на погашение задолженности", - подчеркнул глава профсоюза.

Скриншот: Михайло Волинець

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