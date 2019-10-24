В четверг, 24 октября, киевскому Динамо предстоит оправдаться перед болельщиками за блеклую ничью во втором туре Лиги Европы против Лугано.

На НСК "Олимпийский" киевляне примут датский клуб Копенгаген. "Страна" рассказывает, что нужно знать о матче третьего тура Лиги Европы. Мы будем вести онлайн Динамо - Копенгаген с 21:00.

Динамо-Копенгаген. Встреча лидеров

Исход поединка Динамо - Копенгаген во многом может определить судьбу первого места в группе "В" и дуэт счастливчиков, вышедших в плей-офф турнира.

У датчан и "бело-синих" по четыре очка перед очной встречей. И Копенгаген опережает Киев лишь потому, что забил на один мяч больше. Датчане в группе обыграли Лугано 1:0, и сыграли вничью 1:1 с соседями из шведского Мальме.

Динамо же наоборот, обыграло шведов 1:0, а со швейцарцами скатало вялую и скучную сухую ничью.

К противостоянию на европейской арене оба клуба подходят в отличном настроении. Динамо в чемпионате Украины обыграло Александрию со счетом 1:0, а Копенгаген (идет в чемпионате Дании на втором месте - Ред.) победил скромный Эсбьерг со счетом 2:1. Примечательно, что у гостей гол престижа на 90-й минуте забил украинский легионер Юрий Яковенко.

Положение команд в группе В перед третьим туром

Фото: terrikon.com

Остается только добавить, что свисток судьи на НСК "Олимпийский" прозвучит сегодня в 22.00. В прямом эфире матч покажет канал Футбол 1. А в УЕФА на матч назначили турецкую бригаду арбитров. Главным рефери стал 33-летний Халил Умут Мелер, который впервые будет судить матч с участием украинского клуба. Его ассистенты на линиях - Чевдет Комурчоглу и Экрем Кан. Четвертый арбитр - Арда Кардешлер и делегат УЕФА - Рудольф Ржепка (Чехия). Наблюдателем арбитража назначен Кристинн Якобссон (Исландия).

Эти викинги ни разу не проигрывали клубам из Украины

Для Динамо и Копенгагена это будет первая очная официальная встреча. Команды впервые встречаются в еврокубках. И хотя общая статистика встреч "бело-голубых" с датскими командами положительная, никакой недооценки соперника не может быть в принципе. Датские футболисты всегда сражаются до финального свистка невзирая на счет на табло.

Хотя общая статистика говорит в нашу пользу. Динамо выиграло 9 из 14 своих еврокубковых матчей с клубами из Дании. А вот Копенгаген провел четыре встречи с клубами из чемпионата Украины и не проиграл ни разу.

Если взглянуть на футбольную историю, то у Динамо она конечно же богаче. Футбольный Копенгаген был основан лишь в 1992 году в результате объединения двух клубов Копенгаген и Б1903. Выступает на стадионе "Паркен". Клуб уже 13 раз становился чемпионом Дании, 8 раз выигрывал Кубок страны и три раза его игроки поднимали над головой Суперкубок Дании.

Высшим достижением датчан в еврокубках стал выход в 1/8 Лиги чемпионов в сезоне 2010/2011. Тогда "викинги" вышли из группы где играли Барселона, Рубин и Панатинаикос. Но в плей-офф Копенгаген уступил Челси 0:2 на выезде и сыграл дома сухую ничью.

Что говорили тренеры перед игрой

Коуч киевлян Алексей Михайличенко на предматчевой пресс-конференции оценил Копенгаген как сильного соперника.

Видео: facebook.com/fcdynamoua

"Футболисты Копенгагена хорошо подготовлены физически, очень дисциплинированы. Не могу сказать, что в составе нашего соперника есть звезды, но это ровная команда, которая предпочитает коллективный футбол, а не индивидуальный. Чтобы взять верх над "Копенгагеном", надо не только перебегать эту команду, но и переиграть... Важность каждого поединка для нас сейчас просто колоссальна!", - сказал Алексей Михайличенко.

По его словам, все матчи для "Динамо" являются сейчас определяющими - и в Лиге Европы, и в чемпионате Украины, и в Кубке Украины.

"Нужно идти постепенно, от матча к матчу, и добиваться результата, который нужен клубу. Ждем поддержки трибун. Для нас это очень важно", - сказал тренер киевлян.

В свою очередь и главный тренер датского Копенгагена Столе Сольбаккен так же считает киевлян далеко не подарком.

"Мы видели много матчей Динамо. Это все еще очень хорошая команда, хотя Шахтер покупает дорогих бразильцев для Лиги чемпионов и выглядит лучше. Мы не боимся, но уважаем соперника. Мы уже играли на этом стадионе против Днепра. Мы ожидаем два сложных матча против "Динамо". Главное сыграть дисциплинированно в защите и использовать свои шансы в атаке", - сказал Сольбаккен.

Сколько стоят билеты на матч

На игру Динамо - Копенгаген доступны билеты следующих ценовых категорий: 60, 120, 250, 300, 400, 500, 800 и 1000 гривен.

Билеты можно приобрести в кассах на Троицкой площади, возле станции метро "Олимпийская", а также в кассах стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Режим работы касс сегодня - с 10:00 до окончания первого тайма.

Кроме того, в день матча с 10:00 до окончания первого тайма работать дополнительная касса на Спортивной площади (вход на стадион со стороны "Бессарабских ворот").

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Перед матчем публику разогреют аккордеон и бандура

На игру стоит прийти заранее. Ведь перед болельщиками на НСК "Олимпийском" выступит популярный украинский дуэт B&B Project. Об этом пресс-службе клуба рассказал режиссер и ведущий домашних матчей Динамо Андрей Плахотнюк.

B&B Project, фото и видео: facebook.com

"В УЕФА, на самом деле, довольно жесткий регламент проведения еврокубковых матчей, поэтому особенно "разогнаться" здесь не получится. Соответственно, различные конкурсы оставим для матчей чемпионата, но в минимально отведенное для нас время обязательно попробуем зарядить болельщиков и футболистов киевского Динамо мощной и положительной, буквально бешеной энергетикой группы B&B Project.

Уверен, что это придаст "запала" в сердца фанатов и необходимого адреналина в ноги футболистов киевского Динамо", - рассказал Андрей Плахотнюк.

B&B Project - это яркий, свежий, оригинальный и необычайно драйвовый тандем бандуры и аккордеона. Музыканты уже посетили 15 стран мира с концертами, а их видео посмотрели около 30 миллионов пользователей YouTube, а самое престижное в мире радио классической музыки - "Classic FM" (Великобритания) взяло в ротацию их произведения.

Так же в этом году коллектив поразил Тома Круза, сыграв вживую саундтрек из боевика "Миссия невыполнима".