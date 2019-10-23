Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями парламента Японии в ходе своего визита в эту страну. Они обсудили реформы и привлечение инвестиций в Украину. Президент Украины также призвал ввести безвизовый режим для соотечественником накануне токийских Олимпийских игр-2020.

Об этом шла речь во время встречи главы государства с председателем Палаты представителей (нижняя палата парламента Японии) Тадамори Осимой и председателем Палаты советников (верхняя палата парламента) Акико Санто в Токио, передает пресс-служба Президента.

Зеленский поблагодарил руководство японского парламента за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Он также выразил уверенность в эффективности работы вновь созданной депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Японией. "Верю, что деятельность группы выведет межпарламентский диалог между нашими государствами на качественно новый уровень", - сказал президент.

Кроме того, стороны обсудили реформы и привлечение инвестиций в Украину. Так, председатель Палаты советников Акико Санто акцентировала, что в Украине зарегистрировано более 40 японских частных компаний, а японские бизнесмены отмечают большой потенциал Украины. В свою очередь, Президент выразил надежду, что количество японских компаний, зарегистрированных в Украине, будет расти.

В то же время спикер нижней палаты парламента Японии Тадамори Осима подчеркнул, что знает об Украине, в частности благодаря выступлениям наших спортсменов. Он выразил надежду увидеть их на Олимпийских играх - 2020, которые пройдут в Японии.

Владимир Зеленский призвал ввести безвизовый режим для граждан Украины накануне соревнований.

Фото: president.gov.ua

Как сообщала "Страна", президент Украины Владимир Зеленский в Японии встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Зеленский поблагодарил Штайнмайера за приложенные усилия для политико-дипломатического урегулирования войны в Донбассе и отметил, что достижение мира является безусловным приоритетом для него и его команды.

В Японии президент Украины также встретился с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и пригласил его в Киев.