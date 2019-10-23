За последние дни в Ужгороде нашли ещё 12 студентов-иностранцев, которые болеют дифтерией. Всего заболели 13 человек. Все они госпитализированы, медики проводят дополнительные обследования. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на директора Областной клинической инфекционной больницы Закарпатского облсовета Михаила Поляка.

"В течение последних дней в Ужгороде нами выявлено 12 студентов-иностранцев с дифтерией - все они госпитализированы, проходят дополнительные обследования, нам необходимо убедиться, они ли носители инфекции, действительно ли больны", - сказал Поляк.

22 октября в инфекционную больницу попали два человека, у которых диагностирована дифтерия миндалин, легкое течение. Их состояние удовлетворительное, сказал Поляк.

Также в больнице продолжают лечение первого студента-иностранца, у которого обнаружили дифтерию 17 октября.

"Все инфицированные дифтерией лица - это студенты-иностранцы Ужгородского национального университета, из окружения первого иностранца, который заболел дифтерией в Ужгороде. Всего на признаки заболевания дифтерией было обследовано 44 человека", - сообщил он.

На прошлой неделе в Ужгороде был выявлен первый за 10 лет случай заболевания дифтерией. Его выявили у студента 5-го курса УжНУ, иностранца. Парень пришел к врачу с жалобами на боль в горле и высокую температуру, а уже при обследовании у него обнаружили дифтерийную палочку. Сейчас в городе проводятся противоэпидемические мероприятия.

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