Актриса Скарлетт Йоханссон, которая играет Черную вдову во франшизе от киностудии Marvel "Мстители", рассказала о том, что хочет покинуть проект.

Об уходе из киновселенной Marvel она сообщила на шоу Джимми Фэллона. Йоханссон напомнила, что Черная вдова погибла в картине "Мстители: Финал", и она обрадовалась съемкам приквела, который позволил актрисе ощутить завершенность этой истории. По словам Скарлетт Йоханнсон, смерть ее героини была окончательной.

Премьера супергеройского боевика "Черная вдова" запланирована на 30 апреля 2020 года.

Видео: YouTube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

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