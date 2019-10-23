В Киеве установили ледяную скульптуру рыси, призванную обратить внимание людей на угрозу вымирания уникальной карпатской рыси. Их осталось менее 500 особей. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Организаторами проекта стали пиар агентство "Gres Todorchuk PR" при поддержке министерства экологии, всемирной организации защиты животных, КГГА и Шевченковской РГА.

"Цель инсталляции обратить внимание на исчезновение популяции карпатской рыси. Их осталось меньше 500 и они могут вскоре исчезнуть. Скульптура сделана со льда, потому что основной задумкой было показать быстротечность исчезновения, так как при сегодняшней погоде инсталляция продержится всего 3 дня", - сообщила "Стране" директор департамента культуры КГГА Диана Попова.

По нашим данным позже планируется сделать железную рысь в Моршине.

Ледяную же скульптуру установили на бульваре Тараса Шевченко возле разрушенного памятника Ленину, на месте, где стояла известная "синяя рука".

Как сообщала "Страна", на дороге в зоне отчуждения ЧАЭС засняли лосиху с детенышем. Недалеко были и дикие кабаны, спокойно пасущиеся в безлюдной зоне отчуждения Чернобыля.