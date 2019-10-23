В Одессе потерпевшие в результате произошедшего в 2017 году пожара в лагере "Виктория", в котором погибли три девочки, требуют в суде взыскать моральный ущерб в размере почти 4 миллиона гривен. Об этом сообщается на сайте Центра правового мониторинга "Гідність".

22 октября гражданский иск был передан суду адвокатом Николаем Стояновым, который представляет интересы 37 потерпевших.

"3,9 млн грн - такова общая сумма ущерба, которую пострадавшие при пожаре в "Виктории" участники танцевального ансамбля "Адель" и их родители намерены взыскать с Одесского горсовета, департамента науки и образования, лагеря "Виктория" и лично с обвиняемого - экс-директора лагеря Петроса Саркисяна", - говорится в сообщении.

Представитель горсовета Виталий Юраш выступил против ответственности горсовета, аргументировав тем, что Саркисян не является должностным лицом ни горсовета, ни его исполнительных органов, а по закону государство либо местное самоуправление могут возмещать ущерб, только если он нанесен должностным лицом.

По словам Юраша, городская власть уже предоставляла адресную помощь семьям погибших - по 200 тысяч гривен и оплатила погребение (по 130 тысячи гривен). Также пострадавшие при пожаре дети получили от города по 20 тысяч гривен мтериальной помощи.

"Обвиняемый Саркисян посоветовал адвокату Стоянову направить иск руководителю ансамбля "Адель" Татьяне Егоровой - "человеку, которая подожгла детей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что три семьи погибших во время пожара девочек свой иск заявят позже. Их представитель Оксана Муравская сообщила судье, что готовит соответствующие документы.

Напомним, смертельный пожар в одесском лагере "Виктория" произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года. По факту трагедии открыты несколько уголовных производств. Фигурантами уже переданных в суд дел являются директор комплекса Петрос Саркисян, старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), бывшая заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, экс-руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор. Кроме того, прокуратура объявила о подозрении в растрате крупной суммы бюджетных средств руководителю фирмы, занимавшейся реконструкцией "Виктории". А худрук ансамбля "Адель" Татьяна Егорова, проходит по делу как свидетель, но она выехала за пределы Украины и не является на судебные заседания.

Ранее "Страна" писала о том, что в одесский лагерь "Виктория", где два года назад во время пожара погибли три девочки, вновь заселили детей.

Также мы сообщали, что пожарный рассказал о панике и отсутствии воды в пожарном водоеме детского лагеря Виктория в Одессе.