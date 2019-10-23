В английском графстве Эссекс в Индустриальном парке обнаружен грузовик с 39 мертвыми людьми, среди которых находился один подросток. Об этом сообщает Sky News.

На месте происшествия арестовали 25-летнего водителя - жителя Северной Ирландии. По предварительной информации, грузовик приехал в Великобританию из Болгарии в субботу вечером.

Правоохранители устанавливают личности жертв и объясняют, что это может занять некоторое время. Место, где нашли грузовик, оцеплено, десятки людей утром не смогли из-за этого попасть на работу. Пока неизвестно об обстоятельствах и причинах происшествия.

Индустриальный парк расположен рядом с перекрестком Дартфорд, соединяющим Кент и Эссекс.

Фото: news.sky.com

Напомним, что в Англии погиб латвиец, воевавший в зоне АТО.

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