Помощник главного тренера Шахтера Дарио Срна поделился мыслями о харьковской игре с загребским "Динамо" и рассказал о предстоящем выезде команды в гости в Загреб. Его слова приводит "Террикон".

Он сказал, что по итогам харьковской встречи в Шахтере могут быть довольны ничейным счетом 2:2.

"Очень тяжелая игра нас ждет на "Максимире" (стадион Динамо Загреб - Ред.). Там будет полный стадион. Динамо Загреб там обыграло Аталанту, поэтому ожидает нас очень хорошая и непростая игра", - отметил Дарио.

Также легенда Шахтера призвал всех успокоится, сделать анализ и двигаться дальше.

Видео: youtube.com/terrikon

Как сообщала "Страна", вратарь Шахтера прокомментировал эпизод с назначением пенальти в игре с загребским Динамо. Он сообщил, что игрок, против которого он сфолил, перед этим неоднократно блокировал его, тем самым нарушая правила.

Отметим, что загребское Динамо, по словам наставника Шахтера Луиша Каштру "ничем не удивило", а вот с пенальти "есть вопросы".