Президент Владимир Зеленский собирается внести в Верховную Раду законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский подает в Верховную Раду Украины законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и топлива" по либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового", - идет речь в заявлении.

В частности, предлагается с 1 января 2020 отменить государственную монополию на производство спирта. Согласно законопроекту, предусматривается предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности осуществлять деятельность по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии.

Также предусмотрено, что все субъекты хозяйствования, которые получили лицензию на производство смогут осуществлять экспорт спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового. При этом отмечается, что с целью защиты отечественного товаропроизводителя предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом Министров государственные предприятия.

Ожидается, что принятие данного документа обеспечит становление в Украине цивилизованного конкурентного рынка спирта и ликероводочных изделий. На данный момент указанный законопроект отсутствует на сайте Рады.

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