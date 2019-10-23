Песня Квартала 95 про пожар в доме Валерии Гонтаревой стала источником нескольких громких заявлений.

Так, министр экономики Тимофей Милованов сообщил, что это может плохо повлиять на инвестклимат в Украине, ведь шутки про экс-главу Нацбанка могут расценить, как демонстрацию связи власти и олигархов, имея в виду Игоря Коломойского.

Тот в ответ не постеснялся назвать Милованова дебилом. В свою очередь министр экономики пошутил, что он никогда и не скрывал, что дебил.

В соцсетях отреагировали на такие слова члена Кабмина, сказанные во время брифинга с журналистами. Пользователи гадают что это: честность, юмор или что-то по медицинской части? Разобрались в истории с Миловановым.

Перепалка с Коломойским

После скандальной финальной песни Квартала 95, в которой спели о пожаре в доме экс-главы НБУ, министр Милованов заявил, что это вредит интересам Украины и может отпугнуть инвесторов.

По его словам, большинство внешних инвесторов воспринимают Гонтареву как выдающегося реформатора и то же время она находится под давлением от Коломойского за решения по Приватбанку.

"Также они не понимают насколько сегодняшняя власть является независимой от Коломойского и других олигархов. "95 квартал" ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью. Это может быть несправедливо, но такова реальность. Поэтому, номер "95 квартала" о Гонтаревой прямым образом влияет на инвестиционный климат в Украине и это влияние отрицательное", - написал в Facebook министр.

Комментируя ситуацию, бизнесмен Игорь Коломойский, на чьем канале показали сценку, и который судится с государством за Приватбанк, высказался и о Тимофее Милованове.

Он заявил, что столь незначительный факт, как шоу "Квартала" никак на инвестиции повлиять не может и сделал вывод, что министр - "дебил".

"Министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил", - заявил Коломойский.

В свою очередь Милованов на это ответил, что не скрывает этого факта, уточнив, что шутит.

"Я никогда не скрывал, что я дебил. Шучу, конечно же", - сказал Милованов на брифинге.

Реакция соцсетей

В соцсетях обсуждают очередное заявление министра. Многие оценили его откровенность.

"Учитывая то, что ранее Милованов заявлял, что миниатюры 95 квартала отрицательно влияют на инвестиционный климат в Украине, то, вероятно, его чистосердечное признание должно восстановить доверие инвесторов. Честность же располагает" - написал блогер Денис Гороховский.

Журналисты пишут, что признание в дебилизме способно повилиять на инвестиционный климат не лучше, чем номер "Квартала".

"Предположим, вы инвестор. Давно хотели инвестировать в Украину. Вложить десятки миллионов на годы. Построить несколько заводов. Но вам нужны гарантии стабильности. Вы слышали что в Украине именно пришла новая власть. Решаете посмотреть новости об Украине, новый кабинет министров и министра развития экономики. Сюрприз!" - написал журналист Михаил Ткач.

"Друзья, не знаете, а зачем Министр экономики заявил, что не скрывает, что он дебил? Это такая новая разновидность юмора или у министра действительно непростая ситуация по медицинской линии?" - интересуется юрист Андрей Портнов.

"Я очень извиняюсь, но реакция Милованова "да, я дебил, хахаха, говорил с Юзиком, мы видим дискуссию в свободном обществе" - это выше моего понимания.

Нормальному человеку следовало бы уволиться, порекомендовав президенту найти нового министра и новых друзей. Но нет. Будем лить воду, глупо хихикать и рассказывать о высокой миссии. Теряя остатки даже самоуважения.

А ведь на то и расчет был. Это такая своеобразная управленческая модель. Не правительство, а праздник" - написал журналист Сергей Щербина.

В соцсетях также пишут, что такое шутки от госчиновника дискредитируют Зеленского, который привел его во власть.

"Скажи мне, кто твой министр и я скажу, кто ты. Если министр Милованов — дебил, то кто тогда президент?", - пишет блогер Александр Скубченко.

Политолог Владимир Корнилов считает, что Милованов не шутил в своем высказывании.

"Хоть он потом и добавил, что он так шутит, но если вы внимательно посмотрите на этот фрагмент и посмотрите, что и как он все это говорит, то убедитесь, что таки не шутит.

Раз Коломойский сказал, что дебил, министр Зеленского ослушаться не может".

Другие скандальные высказывания Милованова

Милованов успел отметиться рядом неоднозначных высказываний. Во время "приема граждан в Facebook" один из пользователей назвал его олигофреном, на что министр ответил: "Не завидуйте".

Выступая на семинаре "Economy Lab", он сказал, что его особо не интересовала Украина, а интересовал парусный спорт и сальса. К тому же он теоретик и особо ничего не понимает в экономике.

Также в сеть попал фрагмент его лекции в 2015 году, когда он учил будущих студентов, что они должны быстрее написать донос на оппонента, чтобы продвинуться по иерархической лестнице.