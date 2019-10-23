Наставник загребского Динамо Ненада Бьелица после харьковской игры с Шахтером в третьем туре Лиги чемпионов сообщил, что счет позволяет рассчитывать на выход из группы в плей-офф турнира. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

- Довольны ли вы результатом, учитывая, как развивался матч?

- Я доволен игрой своей команды. Считаю, могли добиться и лучшего результата, пусть и с таким сильным соперником. Были моменты, которыми мы, к сожалению, не воспользовались. Однако счет 2:2 меня удовлетворяет - он позволяет нам рассчитывать на проход дальше в Лиге чемпионов.

Вы сыграли уже со всеми соперниками по группе. Есть ли у вас ощущение, что может выйти в плей-офф?

- Да.

Видео: youtube.com/FC Shakhtar Donetsk

Как сообщала "Страна", вратарь "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал эпизод с назначением пенальти. По его словам, игрок загребского клуба сам сфолил, перед этим неоднократно блокирую вратаря.

Напомним, что в авторитетном французском издании France Football назвали всех претендентов на Золотой мяч.