Прокуроры ГПУ не явились сегодня, 23 октября, на заседание суда, где должны были продлить меру пресечения Надежде Савченко и Владимиру Рубану. Об этом корреспонденту "Страны" рассказал адвокат подозреваемых Андрей Левковец.

По его словам это произошло из-за проводящийся в генпрокуратуре переаттестации в Офисе генерального прокурора

"Прокуратура в очередной раз писала о том, они будут настаивать на продлении меры пресечения, обращали внимание на некие мифические риски. А сегодня прокуроры просто не явились на заседание. Это и вызывает удивление. Как же риски, о которых они так громко заявляли? Сейчас у них проходит реформа, этап тестирования и ни один из тридцати прокуроров не нашел времени. То есть из их слов и действий можно сделать вывод, что тестирование важнее угроз государству. Если прокуроры пошли на это тестирование и из-за этого заседание перенесли еще на месяц говорить о "рисках" и требовать взять Надежду и Владимира под стражу - необъективно", - рассказал "Стране" Андрей Левковец.

Ранее "Страна" писала о том, что в Генпрокуратуре заявили, что Савченко и Рубана могут вновь арестовать в любой момент.

Также мы сообщали, что Савченко нашла работу и теперь комментирует заседания Рады.

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