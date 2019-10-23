Власти Гонконга официально отозвали из Законодательного совета законопроект об экстрадиции. Из-за этого закона в городе с начала лета проходят массовые антиправительственные протесты.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретаря по вопросам безопасности местной администрации Джона Ли.

В начале сентября глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам пообещала общественности отозвать соответствующий законопроект из парламента после возобновления его работы 16 октября.

Однако, по техническим причинам выполнить обещание удалось только сейчас.

Ранее "Страна" сообщала, что массовые протесты в Бангладеш из-за публикации о Мухаммеде в Facebook привели к жертвам.

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