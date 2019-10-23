САП зарегистрировала производство против 11 народных депутатов 9 созыва, которых подозревают во взяточничестве. Об этом сообщается на странице антикоррупционного ведомства в соцсети.

Уточняется, что народных депутатов, которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики, подозревают в том, что они взяли по 30 тыс. долларов. За эти деньги они согласились на заседании Комитета проголосовали против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение", - говорится в сообщении.

Если вина депутатов будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Фото: facebook.com

Отметим, что речь идет о скандале с провалом на Комитете голосования за один из законопроектов. Большая часть депутатов от "Слуги народа" (12 человек во главе с нардепом Александром Дубинским, отчего их уже прозвали "11 друзей Дубинского"), которые вошли в этот комитет, не проголосовали за него. Хотя его и проталкивало руководство комитета и фракции.

В "Слуге народа" обвинили этих депутатов, что они взяли деньги за не голосование. Те свою вину отрицают и заявляют о готовности в прямом эфире ответить на вопросы на детекторе лжи.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский лично попросил проверить подозреваемых в коррупции нардепов от "Слуги народа" на полиграфе.

Также мы сообщали, что Дубинский будет проходить полиграф вместе с Арахамией и обещает прямой эфир.