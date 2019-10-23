С начала недели одной из самых обсуждаемых тем среди украинцев стала ситуация с загрязненностью воздуха.

В понедельник, 21 октября, над Украиной нависло аномальное облако угарного газа. Нигде в Европе ничего подобного не наблюдается.

Вечером того же понедельника аэропорт "Борисполь" накрыло облако аммиака. Оно на некоторое время остановило все рейсы, пострадали люди. Однако внятных пояснений ЧП озвучено так не было.

Сегодня, в среду, в стране продолжает наблюдаться туманность. Из-за погодных условий аэропорт Львова не смог принять несколько рейсов. А на онлайн-сервисах по качеству атмосферы видно, что воздух в Киеве сейчас грязнее, чем в Пекине.

Зе-команда выступает с заявлениями успокоительного характера. Но в данном случае что-то пошло не так.

Премьер-министр Алексей Гончарук в понедельник сообщил о том, что ему предварительно отчитались: в воздухе ничего аномального не наблюдается, а качество в пределах допустимой концентрации. И добавил, что это по официальным данным, а власть пытаемся дать оценку сигналу, проводится проверка и "вскоре выйдем с коммуникацией по этому поводу".

Однако скорой коммуникации не случилось. Граждане не понимают, что это за группа специалистов, которая проводит проверку, и чем завершились исследования. При этом люди видят, что происходит за их окнами; в отдельных районах продолжают ощущать неприятный запах.

За отсутствием конкретного пояснения Банковой или ее представителей украинцы продолжают беспокоиться и довольствоваться той информацией, которую озвучивают разные источники. И эти заявления очень разные.

Версии, которые звучат из уст экспертов и чиновников местного уровня: тление торфяников в Обуховском районе Киевской области, костры домохозяйств, выхлопные газы автомобилей, температурная инверсия. А, возможно, и все эти факторы в совокупности.

Разберем каждый из этих, а также другие пункты, подробнее.

Безветрие и костры

Специалисты-экологи, с которыми пообщалась "Страна", пеняют на сжигание листвы, полей, а также тление торфяников под Киевом. Они высказывают неудовлетворение тем, что в Украине отсутствует какая-либо экологическая политика.

Специалисты добавляют, что в селах люди отказываются от газа, устанавливают котлы - далеко не современные.

Экологи высказывают мнение, что ни жечь, ни вывозить листья нельзя: они должны перегнивать, работая тем самым как природный удобритель почвы. А также - что местной власти нужно более четко доносить до граждан информацию об ответственности: будете жечь костры - будем штрафовать.

В КГГА ухудшение качества воздуха больше связывают с торфяниками, которые догорают в Обуховском районе. Также говорят, что проблема еще и в том, что нет ветра - поэтому смог задерживается в столице.

Температурная инверсия

Продолжил эту гипотезу и развил ее экономический эксперт Андрей Блинов. Он считает, что ситуацию усугубила температурная инверсия.

Инверсия - это термин, который используются в метеорологии. Он означает аномальный характер изменения параметра в атмосфере с увеличением высоты. Классический пример инверсии - дымка, которая наблюдается в горах и на возвышенностях.

"Из физики мы помним, что теплый воздух должен подниматься вверх, на его место приходит более прохладная масса, прогревается у поверхности земли, взмывая в свою очередь и освобождая место новому свежему и прохладному воздуху. Но так бывает, что приземный слой воздуха как бы придавлен мощным плотным и очень теплым потоком. Воздух у поверхности греется, "пачкается", но не уходит", - пишет Блинов.

Экономист добавляет: "Аномалия? Да, аномалия. В общем еще одна неделя почти летнего тепла гарантирована, а вместе с ней, похоже, и смога. Любые костры и полноценная работа ТЭЦ, конечно, при таком атмосферном явлении — кощунство. Во всяких пекинах и сеулах в такие дни даже движение транспорта ограничивают. Но они опытные — там чаще. У нас же дней через 10 можно будет сжечь и листья, и уголь. Если на то есть желание".

Выбросы на предприятиях и ТЭС

Ученый, с которым пообщалась "Страна" на условиях анонимности, высказал несколько другую гипотезу.

"Горение - это процесс окисления, когда к углероду присоединяется кислород. Чтобы вышел монооксид, кислорода должно не хватать", - поясняет ученый.

Выхлопные газы, по его мнению, в теории могут быть причиной. Но добавляет, что столько автомобилей, которые могут создать подобную концентрацию монооксида, сегодня нет нигде в мире, не говоря об украинских городах.

Для тления торфяников на столь незначительной территории (озвучивалась площадь 1,4 га) и жжения костров крестьянами, считает он, кислорода должно быть достаточно, чтобы угарный газ рассредоточивался.

Если ко всему описанному выше добавляется температурная инверсия, ученый видит смысл в таких рассуждениях. Однако, считает он, в данном случае не обошлось без промышленного фактора - выбросов с заводов и теплоэлектростанций.

По его мнению, экологическая ситуация, которая проявилась сейчас, могла вскрыть проблему того, насколько небезопасны те выбросы, которыми сегодня наполняют воздух Украины промышленные предприятия. Отдельная позиция у него касательно ТЭЦ и отопления частных домохозяйств.

"Высококачественный антрацит и тот, мягко говоря, не идет на пользу экологии. Если же в нем есть примеси угля мусорных типов, то тепла особо не будет, зато как раз чада - с головой", - считает ученый.

Он уверен, что пенять исключительно на костры селян и теплые воздушные массы - некорректно, а данная проблема - комплексная. По мнению ученого, гражданам, которые страдают заболеваниями органов дыхания, достаточно и одного дня, чтобы при таком уровне загрязнения у них обострились хронические заболевания.

Под небольшим ударом беременные женщины и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, маленькие дети; люди, страдающие бронхитом, астмой, пневмонией, раком легких, в том числе на стадии ремиссии. Ученый обеспокоен тем, что качество воздуха улучшится, а граждане останутся один на один со своими проблемами со здоровьем.

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