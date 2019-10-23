Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка прокомментировал харьковскую футбольную игру в Лиге Чемпионов против загребского Динамо. Об этом наш игрок рассказал программе "Ночь Лиги чемпионов", как сообщает Террикон.

"Динамо - очень серьезная команды, мы это увидели. Мы были готовы к ним, но не к некоторым судейским моментам. Это выбивало нас из игры. Маленькие моменты, но они влияли на игру.

Хочу поздравить загребское Динамо с ничейным результатом. Результат закономерный. Нужно проанализировать наши ошибки перед следующим матчем. Мы сыграли неплохо, но можем лучше. Мы можем прибавить и добиться на выезде лучшего результата. Все зависит от нас.

Мой гол? Не зря же я с Марлосом в одной комнате живу. Увидел, когда он без опеки, мяч под ногой. Надо было вбегать в зону, открываться, знал, что он отдаст.

Пенальти? Сталкивался с арбитром Лаосом 10 раз на футбольном поле. 9 матчей были такими. Был момент, когда на мне фолили сзади, соперник делал это много раз, можно было посадить на карточку. А Лаос дал им провести контратаку, если бы забили, что мне делать было бы. Поговорил с Лаосом, потом он пару свистков нам дал.

Для меня – это не пенальти. Мяч не летел в сторону игрока. Он мешал вратарю. Посмотрите, где был мяч, но этот судья достает везде нас, особенно меня", - сказал Коноплянка.

Как сообщала "Страна", вратарь "Шахтера" Андрей Пятов также прокомментировал эпизод с пенальти. Он сказал, что игрок загребской команды нарушил правила до того, как оказался на газоне.

Напомним все результаты и календарь игр в группе "С", где играет Шахтер.