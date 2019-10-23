"Пусть идут в БПП". Нардеп "Слуги народа" Шевченко ответил на обвинения со стороны коллег после выступления на росТВ
Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко, который выступил на росТВ пояснил "Стране" мотивы своего поступка.
"Я отстаиваю интересы Украины. Моя миссия выступления была такая, чтобы все увидели, что у нас здесь есть люди конструктивные и здравомыслящие, которые могут вести разговор. Сейчас говорят, что я пропагандист и меня использовали, но поверьте мне, это сигнал для всего мирового сообщества, что мы можем идти на переговоры. Я сказал, что это шанс не только для Украины, но и для России. У нас сейчас тоже сильная армия. Мои коллеги по фракции пускай почитают программу партии, они перепутали партию им нужно было идти в БПП. Мы обещали людям мир. Им не нравится сам факт того, что я появился на телеканале, потому что пригласили меня, а не их. Вспомните Джордана Бруно, который говорил, что Земля вращается вокруг Солнца, и за это горел на костре. А потом все увидели, что он был прав. Вот так и со мной получилось", - заявил Шевченко.
Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Бужанский рассказал о скандале в "Слуге народа": "Если не пройдете полиграф, вы ничто".
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