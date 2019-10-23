Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко, который выступил на росТВ пояснил "Стране" мотивы своего поступка.

"Я отстаиваю интересы Украины. Моя миссия выступления была такая, чтобы все увидели, что у нас здесь есть люди конструктивные и здравомыслящие, которые могут вести разговор. Сейчас говорят, что я пропагандист и меня использовали, но поверьте мне, это сигнал для всего мирового сообщества, что мы можем идти на переговоры. Я сказал, что это шанс не только для Украины, но и для России. У нас сейчас тоже сильная армия. Мои коллеги по фракции пускай почитают программу партии, они перепутали партию им нужно было идти в БПП. Мы обещали людям мир. Им не нравится сам факт того, что я появился на телеканале, потому что пригласили меня, а не их. Вспомните Джордана Бруно, который говорил, что Земля вращается вокруг Солнца, и за это горел на костре. А потом все увидели, что он был прав. Вот так и со мной получилось", - заявил Шевченко.

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Бужанский рассказал о скандале в "Слуге народа": "Если не пройдете полиграф, вы ничто".

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