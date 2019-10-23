В среду, 23 октября, утром в Одессе на Ивановском путепроводе столкнулись шесть автомобилей, два водителя пострадали. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу управления патрульной полиции в Одесской области.

Информация о ДТП поступила в 08.00. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mazda-626, двигаясь в направлении промрынка "7-й километр", выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota RAV. Затем нарушитель продолжил движение и столкнулся с Toyota Previa.

"При этом Mazda совершила лобовое столкновение с Toyota Cоrolla, которую от удара отбросило на автомобиль BMW-525, двигавшийся позади. Далее BMW отбросило на автомобиль Mitsubishi Eclipse", - рассказали в пресс-службе полиции.

Фото: управление патрульной полиции в Одесской области

В результате ДТП пострадали водители Mazda и Toyota Cоrolla - оба доставлены в больницу. На месте происшествия работал следователь. На Ивановском путепроводе и прилегающих улицах образовался транспортный затор.

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