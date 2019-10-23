Канал СТБ опроверг информацию о том, что жюри Национального отбора на Евровидение-2020 будут выбирать зрители путем голосования. Об этом сообщает "112 Украина".

Напомним, 22 октября, на сайте телеканала появилась возможность отдать свой голос за одного из претендентов, среди которых были Андрей Данилко, Джамала, Евгений Филатов, а также Настя Каменских, Игорь Кондратюк, Оля Полякова, Дмитрий Шуров, MELOVIN и Олег Винник. Эта же информация была указана на странице "Евровидение - Украина" в Facebook.

Однако позже страница с голосованием была удалена. Как пояснили в пресс-службе СТБ, эта информация не соответствует действительности.

Как сообщалось, Национальный отбор на Евровидение-2020 стартовал 16 октября. Он будет состоять из трех этапов: всеукраинский онлайн-сбор анкет (до 25 декабря), телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля) и финал (22 февраля), во время которого Украина назовет своего представителя на Евровидение-2020. Ведущим прямых эфиров снова будет Сергей Притула.

Ранее "Страна" писала о том, что жена экс-нардепа Лещенко вспомнила Нацотбор на Евровидение и резко высказалась о шоумене Сергее Притуле.