Вратарь Шахтера Андрей Пятов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в игре с загребским Динамо в третьем туре Лиги чемпионов. Он сообщил, что хорватский игрок, против которого он сфолил, перед этим неоднократно блокировал его, тем самым нарушая правила.

"Там на повторах видно, что я его завалил, но они не показывают полного видео эпизода, где соперник приходит блокировать меня. Я судье говорил, что этот футболист приходит специально во вратарскую и даже не смотрит на мяч, а играет в голкипера. Ну арбитр так решил, что ж. Просто я знаю, что перед этим противник стоял и играл мне в корпус, специально мешал", - сообщил вратарь "горняков", передает пресс-служба клуба.

Как сообщала "Страна", в селе Высоком Киевской области юношеские команды Шахтера и загребского Динамо провели футбольную встречу в Юношеской лиге УЕФА. Она состоялась перед встречей взрослых команд и также завершилась вничью (1:1).

Напомним, что положение команд в группе "С" Лиги чемпионов, где играет Шахтер пррактически не изменилось, но шансы Донецка на выход в плей-офф стали не такими явными.