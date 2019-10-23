Во Львове двенадцать несовершеннолетних парней и девушек в возрасте 15-17 лет попали в больницу с отравлением вследствие токсического действия неизвестного вещества. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

Полицейские установили личности пациентов - они оказались студентами одного из львовских училищ. Пострадавшие - жители общежития учебного заведения.

По предварительной информации, около 21.30 одна из студенток, жительница общежития, зашла в комнату своего знакомого, тоже студента, чтобы забрать свое зарядное устройство к телефону. В комнате она увидела баллончик яркого цвета, решила, что это духи и распылила его содержимое. На самом же деле баллончик содержал газ раздражающего действия "Перец-4". Как пояснил владелец, баллончик он приобрел несколько дней назад через интернет.

Четырех студентов после оказания им медицинской помощи врачи отпустили по месту жительства, другие остаются в больнице. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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