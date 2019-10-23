Россия и Турция вчера договорились окончить турецкую наступательную операцию на севере Сирии, которая началась 9 октября.

"Источник мира" - так называлось наступление Эрдогана - иссяк, едва успев продвинуться на тридцать километров вглубь сирийской территории. А де-факто - курдского анклава, против которого и ополчилась Анкара.

Курды и турки - непримиримые противники: между ними длинная и кровавая история терактов и взаимных репрессий.

Однако занятые Эрдоганом километры буквально вчера серьезно изменили расклады по Сирии. В которых главным проигравшим оказались США. Ну, и конечно, курды, которые, впрочем, получили шанс на выживание - на условиях Москвы и Дамаска.

О том, что значит документ, подписанный вчера в Сочи Путиным и Эрдоганом и какую новую реальность он рождает - разбиралась "Страна".

О чем договорились в Сочи

Вчера президенты России и Турции встретились и подписали соглашение об окончании операции Анкары в Сирии.

Отметим тезисно, что удалось решить.

Во-первых, Турция останавливается на занятых позициях - в 30-километровой зоне от ее границы. Причем в 10-километровой зоне будут патрули России и Сирии. Курдские формирования из этой зоны выводятся, сдав тяжелое вооружение. И далее в эту зону возвращаются из Турции сирийские беженцы.

Во-вторых, остальную территорию компактного проживания курдов берут под контроль россияне и сирийцы. С которыми курды теперь будут договариваться о своей будущей судьбе. Судя по всему, курды теперь вольются в ряды сирийской армии.

В-третьих, Сирия получает доступ к значительной части границы с Турцией - впервые за годы этой войны.

Что означает этот документ?

Короткая война Эрдогана против курдов закончилась - если вдруг войска этого народа не решат продоложить сопротивление. Что, однако, маловероятно - это лишь увеличит число жертв, и следующие условия для сделки будут для курдов еще более жесткими.

Завершилась эта война усилиями России и Сирии, которые теперь в глазах мирового сообщества выглядят миротворцами. А главное - спасителями курдов, которых бросили на произвол судьбы американцы.

А вот гневные заявления Запада в адрес Эрдогана действия почти не возымели. По крайней мере внешне этот конфликт разрулила Москва. Хотя, конечно, Анкара не в последнюю очередь пошла на условия России в силу того, что не хотела заходить слишком далеко в конфликте с Евросоюзом и США.

При том, что условия Москвы оказались выгодными и для Эрдогана, и для Асада, и для самого Путина.

Турция частично решила курдскую проблему - ликвидировав фактически независимое курдское государство на своих границах с собственной армией.

Сирия при помощи Москвы поставила под свой контроль курдов, получила территории, которые ранее они (при помощи американцев) взяли под свой контроль (при том, что на тех землях как раз есть крупные запасы нефти) и вышла на границу с Турцией.

А Москва укрепила свое влияние в Сирии, расширив контролируемую Асадом территорию почти на все государство в границах 2011 года (к началу войны).

Курдов, конечно, можно считать проигравгй стороной, так как они потеряли почти все, что завоевали в последние годы. Фактически их "квазигосударство" ликвидировано.

Правда, отделались они малой кровью - без этого соглашения их (после ухода американцев), скорее всего, просто бы рагромили бы турки. А так, они могут претендовать на ту или иную автономию в составе Сирии.

Из неприятного для Асада - это по сути признание оккупации Турцией части своей территории. Однако эта часть довольно незначительна, при этом теперь Дамаск получает контроль над всеми территориями, которыми ранее управляли курды.

Геополитические последствия

Но главное - из региона в итоге изгнали американцев, которые еще до начала турецкой военной операции начали спешно покидать регион.

Обиженные на бывшего партнера курды напоследок забросали военную технику американцев картошкой.

Эту видеозапись усиленно транслировали американские СМИ, которые критикуют Белый дом за капитуляцию в Сирии. В США ситуацию в целом расценили как "зраду" и унижение американской армии.

Госсекретарь Майк Помпео в одном из эфиров даже грозился применить против Турции силу, но мало кто воспринял это всерьез. Скорее как хорошую мину при плохой игре. Тем более, что подобные угрозы в адрес куда более слабой (и географически близкой) Венесуэлы так и остались словами.

Но факт остается фактом: США утратили большую часть своего влияния в Сирии и регионе в целом. Противодействия новой реальности скорее всего не окажут и ближневосточные союзники американцев, о чем можно судить по недавней встрече Путина с саудовским принцем в Эр-Рияде.

Теперь, видимо, так же без участия Запада Турция и Россия будут решать судьбу Идлиба - еще одной провинции, в которой идут боевые действия и граничащей с турками.

Вчера на линию фронта в Идлибе прибыл глава Сирии Башар Асад, что служит прозрачным намеком на будущие акценты в сирийской войне.

Еще один важный аспект - это нефть, которую контролировали курды. Теперь месторождения окажутся в руках россиян и Асада.

С другой стороны, ситуация напоминает некую сделку между США, Турцией и Россией.

Выход из "горячих точек", в которых нет очевидного прогресса - это давнее стремление Трампа. А в Сирии американцы стратегически проиграли уже давно. Поэтому, несмотря на грозную риторику в адрес турок, Белый дом настолько откровенно самоустранился от поддержки курдов, что было очевидно - США сбросили с плеч давно тяготивший их груз.

Другое дело, что вывод американских войск был похож на бегство. И на пиар-уровне Трамп будет пытаться реабилитироваться какими-то жесткими шагами. Но сути дела это не меняет. Слишком красиво и как по нотам была разыграна вся комбинация: турки зашли, американцы вышли, а Путин с Эрдоганом зафиксировали новую реальность документально.

То есть скорее всего все эти шаги были согласованы с американцами. Что поднимает вопрос, актуальный и для Украины - может ли подобная договоренность произойти за счет Киева?

Украина и курды. Параллели

Очевидно, что без внятной поддержки США Украина окажется в роли курдов, судьбу которых за несколько дней решили мировые игроки.

Этот вопрос мы уже обсуждали в материале "США могут слить украинцев, как и курдов". О чем говорит турецкое вторжение в Сирию.

Ситуация у нас не зеркальная, но сходства есть. Европа и Россия очевидно уже пришли к консенсусу, что урегулирование на Донбассе должно проходить по "формуле Штайнмайера", которая дает России возможность получить в "ЛНДР" легитимно избранную власть.

И пусть это не ведет к выполнению полного комплекса Минских соглашений, но вынуждает Киев быстрее определяться с особым статусом отдельных районов. И вообще что-то с ними решать: ведь это будут уже не маргинальные сепаратисты, а легитимные представители Донецка и Луганска.

У Киева, который такому сценарию отчаянно сопротивляется, пока лишь один союзник: американцы. Им урегулирование на условиях Европы и России чисто геополитически невыгодно.

Союзник, впрочем, довольно могущественный. И куда более инициативный, чем Европа, которая склонна больше к увещеваниям, чем каким-то активным стратегиям.

И если в треугольнике "Россия-Турция-США" первые две страны вели жесткую наступательную политику на интересы американцев - и те сдались - то в схеме "Россия - ЕС -США", Европа занимает серединную позицию. Что и вызывает затягивание решения украинского вопроса на годы.

При этом, когда это равновесие хоть немного нарушается - процесс начинает идти. Как было с подписанием Украиной формулы Штайнмайера в октябре. Нажала Европа, самоустранилась Америка - и формула была подписана.

Это говорит о том, что ситуация на Донбассе зависит не только от того, что происходит в Украине и не только от того, что по этому поводу думают в Киее.

И пример курдов очень показательный - как только международные весы качнулись не в их пользу, они остались на милость победителям.