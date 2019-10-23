Густой туман помешал приземлению двух самолетов в аэропорту Львова. Об этом сообщается на странице аэропорта в соцсети.

Уточняется, что не смог совершить посадку рейс авиакомпании Wizz Air из Вильнюса. В результате он смог сесть в румынском аэропорту Клуж. Рейс лоукостера Ryanair из Модлина ждал улучшения погодных условий в так называемой зоне ожидания и уже совершил посадку во Львове.

"В направлении львовского аэропорта вылетели рейсы авиакомпаний Wizz Air из Берлина и Ernest из Милана. С небольшой задержкой вылетели Turkish Airlines из Стамбула", - говорится в сообщении.

Накануне аэропорт Львова работал, как резервный и весь день, а также ночью принимал рейсы, которые ему перенаправляли из Киева.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что из-за густого тумана в аэропортах Украины переносят рейсы, в соцсетях постят фото, а синоптики объясняют, почему Киев в дымке.

Также мы сообщали, что в Wizz Air анонсировали шесть новых авиарейсов из Запорожья в Европу после ремонта аэропорта.