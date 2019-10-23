Во фракции "Слуга народа" разгорелся скандал из-за того, что руководство фракции вмешивалось в процесс голосования в парламентском комитете по финансам. Об этом сообщил депутат от партии Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

"Руководство фракции зачем-то вмешалось в демократический процесс голосования в комитете, и почему-то взяло на себя несвойственные и никем не делегированные функции арбитра. Забыв, что комитет парламентский, а не междусобойчик списочников. От руководства фракции прозвучало предложение проверить на полиграфе тех, на кого пожаловались. Главная мишень доноса - нардеп Дубинский сразу же поддержал это предложение, потребовав, чтобы полиграф прошли все стороны, руководство и Офис", - написал Бужанский.

Он сказал, что "на этом запал иссяк, и руководство фракции начало пытаться замять полиграфическую тему".

Нардеп предполагает два пути развития событий:

Все вышеперечисленные идут на полиграф вместе с Дубинским. Бужанский убежден, что Дубинский полиграф пройдет.

Второй путь - на полиграф идет один Дубинский. А руководство остается на руинах собственноручно разорванной на части фракции, без авторитета, с имиджем пустых бюллетеней, которые не отвечают за свои слова.

"Не пройдете полиграф - вы ноль, политическое ничто. И никакой закон ни о каком императивном мандате, который вы втайне пытаетесь засунуть в повестку дня, в нарушение всех договоренностей, пытаясь подкупить мажоритарщиков административными пряниками, не поможет", - заявил нардеп.

Также он дал 12 часов лидерам фракции на размышления.

Скриншот: Telegram/Макс Бужанский

Ранее "Страна" рассказывала, зачем фракция президента хочет проверить своих депутатов на детекторе лжи.

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