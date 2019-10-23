"Нафтогаз Украины" разослал теплопроизводителям, потребляющим газ в пределах специальных обязательств, дополнительные соглашения о том, что он не будет накладывать на них штрафы за несоответствие заявленного и фактического объема потребления газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Возможность не накладывать штрафы у НАК появилась с принятием НКРЭКУ постановления №2081 от 7 октября 2019 года "О внесении изменений в Правила поставки природного газа". Документ вступил в силу 12 октября.

Постановление дополнило категорию потребителей, к которым поставщик газа не может обратиться с претензией о компенсации убытков, если фактическое потребление отклонялось от заказанного объема.

Ранее такое исключение распространялось только на бытовых потребителей. НКРЭКУ дополнила перечень всеми потребителями, получающими газ на условиях ПСО. В частности, речь идет об ОСМД и ЖСК с собственными котельными, заключающими прямые договоры с "Нафтогазом" на отопительный период.

В НАК отмечают, что они проводили активные консультации с регулятором по упрощению правил для непрофессиональных участников рынка газа.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин обязал "Нафтогаз" поставлять газ в так называемые "ЛДНР" без учета долгов.

Также мы рассказывали, что Украина и "Газпром" начали обсуждение транзита газа в 2020 году без долгосрочного контракта.