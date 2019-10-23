В Киеве прощаются с погибшим 21 октября в авиакатастрофе экс-министром аграрной политики и продовольствия Тарасом Кутовым. Траурная церемония началась в 10:00. Она проходит в Клубе Кабинета министров Украины (ул. Институтская, 7).

Простится с бывшим министром пришли десятки людей. Среди них замечены экс-глава ГФС Роман Насиров, экс-министр социальной политики Андрей Рева, экс-вице-премьер Павел Розенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Владимир Гройсман, экс-министры Евгений Нищук, Владимир Омелян и Игорь Жданов, экс-нардеп Ярослав Москаленко, мэр Киева Виталий Кличко и другие лица из политбомонда, как передает корреспондент "Страны".

Фото: "Страна"

Напомним, Тарас Кутовой погиб в результате падения вертолета в Оржицком районе Полтавской области. Трагедия произошла 21 октября.

Тарас Кутовой родился в 1976 году в Полтавской области. Был народным депутатом 7-го и 8-го созывов, членом Политсовета партии "УДАР", а также министром аграрной политики и продовольствия в правительстве Владимира Гройсмана.

Ранее "Страна" писала о том, что по факту гибели экс-министра АПК Тараса Кутового открыли дело по статье "о нарушении транспортных правил".