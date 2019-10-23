В среду, 23 октября, в Киеве прощаются с погибшим в вертолетной катастрофе под Полтавой экс-министром аграрной политики и продовольствия Украины Тарасом Кутовым. "Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию с траурной церемонии.

Прощание с Тарасом Кутовым проходит в Клубе Кабинета министров. Среди присутствующих - родные и близкие погибшего, а также экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров, экс-министр социальной политики Андрей Рева, бывший вице-премьер-министр Павел Розенко.

Среди политиков также экс-глава Кабмина Владимир Гройсман, глава МВД Арсен Аваков, бывший вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, экс-министр культуры Евгений Нищук, бывший министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Присутствуют также экс-нардеп Ярослав Москаленко, мэр Киева Виталий Кличко.

Присутствующие с цветами проходят внутрь и рассаживаются на места. Они выражают соболезнование родным.

По словам Насирова, в окружении Кутового знали, что он увлекался полетами. Лицензию пилота он получил в 2019 году.

"Полеты - большой риск, если этим не заниматься профессионально. Может и не стоит увлечение этого. Такая беда, что после этого не хочется больше в вертолет садиться никогда", - сказал журналистам Роман Насиров.

Он также назвал свою версию трагедии - туман и смог, в условиях которого посадить вертолет было сложно.

"В очередной раз смерть стала неожиданной. В это не верится. У Тараса не было врагов, он был коммуникабельным и открытым человеком. Большой профессионал. Вот он ушел из жизни и понимаешь, сколько еще мог сделать этот человек", - поделился воспоминаниями Насиров.

Мама Тараса Кутового - Светлана Германовна

Погибшему было 43 года. Он находился за штурвалом арендованного четырехместного вертолета "Робинсон-44". Известно, что тело погибшего частично обгорело при крушении. В полиции сказали, что часть головы пилота была счесана.

Судя по всему, его будут провожать в закрытом гробу.

Глава МВД Асен Аваков пришел проститься с Тарасом Кутовым

Экс-вице-премьер Павел Розенко, которым одним из первых сообщил про гибель Кутового

Около 11:00 церковнослужители начали обряд отпевания. С молитвами об усопшем присутствующие проходят с цветами к гробу, оставляют цветы. Некоторые проговаривают что-то у гроба, после этого подходят со словами соболезнования к маме Кутового и его жене - Антонине Гапченко.

Напомним, вертолет, за штурвалом которого находился Тарас Кутовой, упал на приусадебном участке села Тарасенково Оржицкого района Полтавской области днем 21 октября. Вертолет следовал из Киева в Полтавскую область.

По словам Насирова, Кутовой занимался сельским хозяйством в Полтавской области.

Как сообщала "Страна", Тарас Кутовой погиб 21 октября в результате падения вертолета в Оржицком районе Полтавской области. По факту падения вертолета полиция открыла производство по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного Кодекса Украины.

Тарас Кутовой родился в 1976 году в Полтавской области. Был народным депутатом 7-го и 8-го созывов, членом Политсовета партии "УДАР", а также министром аграрной политики и продовольствия в правительстве Владимира Гройсмана.

Мы разбирались, что написано в законопроекте про землю, который тайно поддержали в комитете Рады в конце прошлой недели.