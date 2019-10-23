Бывший чемпион мира UFC, ирландский боец Конор Макгрегор приехал Киев. Об этом сообщает iSport.ua.

Макгрегор прилетел в Украину и пообщался со СМИ на пресс-конференции. Ирландец попробовал каравай, а также устроил автограф-сессию.

"Я очень рад быть в Украине. Первое, что я заметил - большое количество бордов в аэропорту и по городу со мной. Это действительно приятно и мотивирует. Украинский спорт, в частности бокс - это мировой феномен. Ломаченко, Усик и другие - настоящие звезды и профессионалы", - сказал Макгрегор.

Также Макгрегор признался, что он любит котлеты по-киевски и его девушка готовит это блюдо для него. Также на пресс-конференции боец рассказал, что он знает Шахтер, ведь они играют в Лиге чемпионов против Манчестер Сити. Но Конор не разу не видел их матча, передает Tribuna.com.

Видео: YouTube/GANT MMA

С Макгрегором в Киеве сфотографировался чемпион мира по греко-римской борьбе, народный депутат Жан Беленюк. Общее фото он разместил в Instagram.

Скриншот: Instagram/Beleniuk Zhan

Ранее "Страна" сообщала, что в Instagram появилось видео, как звездный боец ММА, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор снимался в промо-ролике донецкого Шахтера.

Также мы рассказывали, что актера Тома Круза заметили в метро Киева.