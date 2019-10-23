Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский анонсировал прямой эфир с прохождения им детектора лжи. Также он сообщил, что вместе с ним полиграф пройдет глава пропрезидентской фракции Давид Арахамия. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Сообщаю, что со мной детектор будет проходить глава фракции "СН" Арахамия. Прямая трансляция в 20-00. Не пропустите", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

А тем временем в сети появилась переписка Дубинского и Арахамии по поводу проверки на детекторе лжи.

Фото: facebook.com

Напомним, президент Владимир Зеленский лично попросил проверить подозреваемых в коррупции нардепов от "Слуги народа" на полиграфе.

Ранее мы сообщали, что попавшегося на скандальной переписке нардепа Вячеслава Медяника проверят на полиграфе, но лишать мандата не будут.

Также мы разбирались, зачем фракция президента хочет проверить своих депутатов на детекторе лжи.

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