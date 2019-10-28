"Страна" публикует гороскоп для всех знаков зодиака на эту неделю, с 28 октября по 3 ноября.

Овен (20.03 - 21.04)

Не стремитесь на этой неделе навязать другим свою точку зрения. Самое время пойти на компромисс и овладеть искусством филигранно вести дискуссию. На этой неделе можно записаться на фитнес, курсы языка, сходить на экскурсию, посидеть в любимом кафе - сделать то, что вас давно интересовало.

Телец (19.04 - 22.05)

В следующие 7 дней вам предстоит делиться своими знаниями с теми, кто в них нуждается больше всего. Это хороший период для расчистки своего пространства: можете избавится от ненужных файлов на компьютере, почистить контакты в телефонной книжке, провести уборку.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Для одиноких представителей знака время благоприятное для судьбоносных встреч и свиданий. Сейчас самое время завершить начатый проект. Можете составлять план на день и выполнять его. Но не переходите к следующему делу, пока не завершите предыдущее.

Рак (21.06 - 23.07)

На этой неделе вас может накрыть эмоциями. Возможна встреча с важным для вас человеком, поездка, которая может касаться здоровья или бизнеса. Не теряйте времени даром. Все разрешится благоприятно, если вы проявите решительность и здоровый эгоизм.

Лев (22.07 - 24.08)

Для огненных Львов неделя станет временем для перемен и отдыха. Не забывайте, что поднимаясь по карьерной лестнице, нужно позволять себе передышку. Смело отправляйтесь в путешествие. Неделя будет благоприятной для личностного роста и любых изменений внешности.

Дева (22.08 - 24.09)

На этой недели вам нужно принять волевое решение и распрощаться с прошлым. Сделайте рывок и оторвите от сердца все, что отжило себя. Так вы освободите место для нового. Астрологи советуют заняться расслабляющими практиками. Подойдут медитации, цигун или йога. Попробуйте больше чувствовать, а не рационализировать.

Весы (22.09 - 24.10)

У вас есть желание открыть для себя новые горизонты, но нет решительности. Если давно мечтаете о поездке, дерзайте смело. Ускоряйтесь, делайте смелые поступки. Позвольте себе быть спонтанным и не перебирать варианты.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Реализуйте свои давние идеи. Это может быть спонтанная прогулка с другом, поездка в соседний город или свидание. Главное это честность с собой, не пытайтесь играть или что-то доказать другим людям. Просто будьте собой и следуйте вдохновению.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Для стрельцов семья и финансы будут на первом плане. Сейчас у вас есть желание вкладывать средства в совершенствование себя и никого не подпускать в свое личное пространство. На неделе вы можете ощутить ностальгию, захотите посетить дорогие сердцу места или создать уют в доме. Делайте то, что задумали, и не ведитесь на сомнительные предложения. Пройдя все сложности, вы добьетесь результата.

Козерог (21.12 - 21.01)

На этой неделе вас ждет трансформация. Задумайтесь, стоит ли возобновлять то, что мертво. Пересмотрите свои ценности. Возможно, вы захотите сменить имидж. У вас есть возможность трудоустроится и выйти из финансового застоя. Приведите к логическому завершению все начатое и поблагодарите за жизненный опыт.

Водолей (20.01 - 19.02)

Неделя предстоит непростая. Это время, когда вы получите вознаграждение за труды или начатый бизнес. Впереди ожидаются эмоциональные покупки. Однако перед этим вам нужно будет испытать себя на выносливость. Старайтесь управлять ситуацией, чтобы она не вышла из-под контроля. Не пустите все на самотек.

Рыбы (18.02 - 21.03)

На этой неделе есть прекрасная возможность выйти из зоны комфорта. Возможно, вам придется проявить гибкость и скорректировать свои планы. Сделайте перерыв, чтобы принять серьезное решение. Если сложно выйти из тупиковой ситуации - перепрограммируйте вихрь чувств в партнерство, найдите компромисс, который устроит обе стороны. Иногда полезно быть сговорчивым.