Пограничники Азово-Черноморской Госпогранслужбы совместно с полицией Крыма, прокуратурой и представителями Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми разоблачили под Херсоном преступников, которые незаконно переправляли мигрантов и наркотиков из Турции в страны ЕС (в частности в Грецию). Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

Преступники на территории Херсонской, Николаевской и Одесской областей в качестве проводников нелегалов подыскивали потенциальных жертв с финансовыми трудностями и втягивали их в преступную деятельность.

Злоумышленники строили легкие яхты, на которых перевозили мигрантов и наркотики. Впоследствии на яхту делали поддельные документы, присваивали чужие номера и тому подобное.

Фото: пресс-служба ГПС

Яхта с куратором и двумя завербованными украинцами выходила из одного из портов Украины до определенной точки у берегов Турции, там на нее заходили мигранты. Куратор сходил с яхты и возвращался в Украину самолетом, а два гражданина Украины в качестве сопровождения направлялись в ЕС вместе с незаконными мигрантами.

Когда правоохранительные органы стран ЕС задерживали яхту, мигранты имели возможность получить статус беженцев.

Правоохранители провели ряд обысков на территории Херсонской и Николаевской областей.

Непосредственно яхту правоохранители задержали при выходе по запланированному маршруту. Сразу после этого совместная группа начала санкционированные судом обыски в местах проживания всех фигурантов дела.

Как результат, пограничники и полицейские обнаружили материалы, подтверждающие совершение противоправной деятельности, связанной с торговлей людьми (судовые билеты, свидетельства на различные яхты, акты осмотра малого судна, технический талон на яхту, морской сертификат, мобильные телефоны, ноутбуки, блокнот с черновыми записям, наркотические средства).

В действиях фигурантов дела выявлены признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 149 УК Украины "Торговля людьми". В настоящее время продолжаются следственные действия.

Видео: пресс-служба ГПС

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