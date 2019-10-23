Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) объявил о том, что выносит на публичное обсуждение свой проект рекомендаций для парламентских слушаний по вопросам безопасности журналистов.

Об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко сообщил в своем Facebook.

"Национальный союз журналистов Украины констатирует неэффективность государственной политики по защите прав журналистов, обеспечения их безопасности во время выполнения профессиональных обязанностей. Вносим на публичное обсуждение свой проект Рекомендаций парламентских слушаний по вопросам безопасности журналистов. Слушания пройдут уже через 2 недели - 6 ноября", - написал Сергей Томиленко.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Донецке журналиста Асеева приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж, в НСЖУ этим возмущены.

Так же мы рассказывали, что глава НСЖУ раскритиковал инициативу главы Минкульта сажать журналистов за "фейки и манипуляции".